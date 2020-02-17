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Пристайко оценил возможность трибунала над Ираном из-за катастрофы лайнера «МАУ»

Пристайко подтвердил, что к катастрофе самолета «МАУ» в Иране можно было применить механизм трибунала по катастрофе рейса МН-17 «Малайзийских авиалиний»

сегодня, 14:48 220
Автор:

• Мария Чиренко

Пристайко оценил возможность трибунала над Ираном из-за катастрофы лайнера «МАУ»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко исключил возможность трибунала над Ираном из-за катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" недалеко от аэропорта Тегерана, сообщает "РБК-Украина".

"По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной, как на техническом уровне, так и по расследованию. Вы правы, есть механизм, такой как был применен с MH17, мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы наблюдаем нормальное взаимодействие с иранской стороной", - заявил глава МИД.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". 

Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил, что черные ящики самолета "МАУ" принадлежат Украине, однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна не будет передавать Украине для расшифровки "черные ящики". В то же время Зариф заявил о готовности сотрудничать с Украиной при расследовании катастрофы.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pristayko-isklyuchaet-razbiratelstva-iranom-1581940183.html
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