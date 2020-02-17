Пристайко оценил возможность трибунала над Ираном из-за катастрофы лайнера «МАУ»

Министр иностранных дел Вадим Пристайко исключил возможность трибунала над Ираном из-за катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" недалеко от аэропорта Тегерана, сообщает "РБК-Украина".



"По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной, как на техническом уровне, так и по расследованию. Вы правы, есть механизм, такой как был применен с MH17, мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы наблюдаем нормальное взаимодействие с иранской стороной", - заявил глава МИД.



Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".

Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил , что черные ящики самолета "МАУ" принадлежат Украине, однако м инистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна

инистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна не будет передавать Украине для расшифровки "черные ящики". В то же время Зариф заявил о готовности сотрудничать с Украиной при расследовании катастрофы.





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