Пристайко оценил возможность трибунала над Ираном из-за катастрофы лайнера «МАУ»

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко исключил возможность трибунала над Ираном из-за катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" недалеко от аэропорта Тегерана, сообщает "РБК-Украина".
"По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной, как на техническом уровне, так и по расследованию. Вы правы, есть механизм, такой как был применен с MH17, мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы наблюдаем нормальное взаимодействие с иранской стороной", - заявил глава МИД.
Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".
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