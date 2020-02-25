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Авиакатастрофа «МАУ» в Иране: в СНБО рассказали о трех закрытых версиях

Секретарь СНБО отметил, что расследование авиакатастрофа самолета «МАУ» должен вести Иран

сегодня, 12:16
Автор:

• Мария Чиренко

Авиакатастрофа «МАУ» в Иране: в СНБО рассказали о трех закрытых версиях

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает три закрытые версии крушения самолета авиакомпании "МАУ" в Иране помимо официальной версии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Лига.

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он.

Данилов отметил, что с Ираном тяжело сотрудничать из-за системы власти. Кроме того, согласно Чикагской конвенции, расследовать авиакатастрофу должна страна, на территории которой она произошла.

"Нам было очень важно, чтобы они это (расследование — ред.) делали совместно с нами. У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей…  У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей", - пояснил секретарь Совбеза.

По словам Данилова, в настоящее время между Украиной и Ираном идет согласование процедур. 

"Но пока главная задача – это “ящики” и компенсация родственникам", - добавил он.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". 

Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил, что черные ящики самолета "МАУ" принадлежат Украине, однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна не будет передавать Украине для расшифровки "черные ящики". В то же время Зариф заявил о готовности сотрудничать с Украиной при расследовании катастрофы.

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Источник: https://www.liga.net/politics/interview/sekretar-snbo-prosche-postroit-na-donbasse-totalitarnyy-rejim-no-eto-krayniy-sluchay
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