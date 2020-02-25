Авиакатастрофа «МАУ» в Иране: в СНБО рассказали о трех закрытых версиях

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает три закрытые версии крушения самолета авиакомпании "МАУ" в Иране помимо официальной версии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Лига.



"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он.

Данилов отметил, что с Ираном тяжело сотрудничать из-за системы власти. Кроме того, согласно Чикагской конвенции, расследовать авиакатастрофу должна страна, на территории которой она произошла.

"Нам было очень важно, чтобы они это (расследование — ред.) делали совместно с нами. У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей… У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей", - пояснил секретарь Совбеза.



По словам Данилова, в настоящее время между Украиной и Ираном идет согласование процедур.



"Но пока главная задача – это “ящики” и компенсация родственникам", - добавил он.



Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".

Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп заявил , что черные ящики самолета "МАУ" принадлежат Украине, однако м инистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна инистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что его страна не будет передавать Украине для расшифровки "черные ящики". В то же время Зариф заявил о готовности сотрудничать с Украиной при расследовании катастрофы.

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