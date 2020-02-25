Авиакатастрофа «МАУ» в Иране: в СНБО рассказали о трех закрытых версиях

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9576.04
ETH/USD
259.61
LTC/USD
74.14
USD/UAH
24.57
EUR/UAH
26.67
RUB/UAH
0.38
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает три закрытые версии крушения самолета авиакомпании "МАУ" в Иране помимо официальной версии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Лига.
"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - сказал он.
Данилов отметил, что с Ираном тяжело сотрудничать из-за системы власти. Кроме того, согласно Чикагской конвенции, расследовать авиакатастрофу должна страна, на территории которой она произошла.
"Нам было очень важно, чтобы они это (расследование — ред.) делали совместно с нами. У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей… У нас прошли переговоры в два раунда с секретарем СНБО Ирана. Мы с ними достигли определенных договоренностей", - пояснил секретарь Совбеза.
По словам Данилова, в настоящее время между Украиной и Ираном идет согласование процедур.
"Но пока главная задача – это “ящики” и компенсация родственникам", - добавил он.
Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости