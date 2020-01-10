Итоги пятницы: расследование авиакатастрофы в Иране длиною в два года и новый иск на 7 млрд долларов против РФ

Эхо авиакатастрофы в Иране. Самой резонансной в Украине по-прежнему остается тема авиакатастрофы лайнера отечественной фирмы "МАУ", который потерпел крушение под Тегераном 8 января утром. Трагедия унесла жизни 176 человек, среди которых – 11 наших сограждан: 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Сегодня в Иране начали проводить ДНК-экспертизы, чтобы опознать всех погибших в результате крушения "Боинга" и возникшего впоследствии пожара, а также заявили: расследование может затянуться до двух лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что не исключает версию, что в наш самолет попала иранская ракета, как ранее заявили в США и Канаде. По словам Зеленского, с учетом заявлений международных партнеров необходимо предоставить доказательства, но до тех пор версия не подтверждена.

Кроме того, сегодня Украина и Иран договорились о совместной расшифровке "черных ящиков" воздушного судна. В частности, стороны согласовали совместное расследование, контроль которого будет осуществлять судебная власть Ирана. Местные чиновники заявили, что могут передать "черные ящики" для расшифровки в Украину, Россию, Францию и Канаду. Однако, по их словам, иранская сторона предпочитает самостоятельно заняться изучением самописцев.

Нота из-за Путина в Крыму. Сегодня Украина направила Российской Федерации ноту протеста в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым. В заявлении сказано, что подобные поездки должны быть согласованы с нашей страной, так как лидер России находился в международно признанных границах Украины. Впрочем, вскоре ноту вернули обратно. Министерство иностранных дел РФ заявило, что не рассмотрит документ якобы ввиду отсутствия оснований для протеста.

Новый иск против РФ. НАК “Нафтогаз” подает иски в Третейский суд Гааги относительно использования имущества компании на территории аннексированного Крыма. Взыскать хотят немалую сумму: 7 млрд долларов с процентами. Решение по новому иску могут принять в конце 2020-го или уже в следующем году.

Дело Шеремета. Апелляционный суд Киева решил оставить в СИЗО подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета - ветерана АТО Андрея Антоненко. Суд рассмотрел вторую апелляцию адвокатов: защита настаивала на изменении меры пресечения, аргументируя это тем, что прямых доказательств против подозреваемого следствие не предоставило. На поруки Андрея Антоненко готовы были взять десятки ветеранов АТО и несколько депутатов, которые присутствовали в зале суда. Однако служители Фемиды были непреклонны, оставив подозреваемого под стражей.