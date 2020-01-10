Иран и Украина будут вместе изучать "черные ящики" лайнера "МАУ", - Bloomberg

Украина и Иран договорились о совместной расшифровке "черных ящиков" самолета "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение недалеко от Тегерана. Об этом пишет американское издание Bloomberg.



В частности, стороны согласовали совместное расследование и извлечение данных бортовых самописцев. Контроль за ходом расследования будет осуществлять судебная власть Ирана.



Кроме того, иранские чиновники заявили о готовности передать для расшифровки "черных ящиков" в Украину, Россию, Францию и Канаду. Однако, по их словам, иранская сторона предпочитает самостоятельно заняться изучением самописцев.

