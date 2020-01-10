Зеленский не исключил версию попадания ракеты в самолет "МАУ"

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что версия о
том, что в самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" попала
иранская ракета, не исключается. Однако она не подтверждена и требует проверки. Об
этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.
По словам Зеленского, с учетом заявлений международных
партнеров, необходимо предоставить доказательства данной версии комиссии по
расследованию причин катастрофы.
Также он отметил, что в данный момент украинская комиссия по
расследованию причин катастрофы продолжает работу и надеется, что им будет
предоставлена вся объективная информация для правильной оценки случившегося.
Кроме того, сегодня президент Украины планирует провести разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
СНБО рассматривает четыре версии крушения самолета "МАУ": поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с летающим объектом, в частности БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту самолета.
Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Дело передано для дальнейшего расследования в Национальную полицию.
В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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