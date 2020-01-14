ТОП событий вторника: первые кнопкодавы 2020 года, "поиск" отпущенных экс-беркутовцев и арест подозреваемых в крушении "Боинга"

Нардепы после "каникул". Сегодня состоялось первое пленарное заседание Верховной Рады, во время которого парламентарии в первом чтении приняли за основу законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)". Таким образом, новый закон расширит возможности человека получить профессиональную и юридическую помощь на свой собственный выбор и не быть ограниченным в выборе только среди адвокатов. Кроме того, он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Примечательно, что во время первого же заседания некоторых нардепов уличили в "кнопкодавстве". За себя и соседей голосовали внефракционные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

Первые аресты. Сегодня из Ирана вернулись украинские спасатели, которые помогали воссоздавать разрушенный ракетой украинский "Боинг" из обломков. Тем временем в Тегеране арестовали первых военных, причастных к крушению самолета компании "МАУ". Пока ни имена, ни количество арестованных не разглашают. В самой компании "Международные авиалинии Украины" считают, что в авиакатастрофе виновны, прежде всего, те, кто не закрыл воздушное пространство страны. По информации перевозчика, направление "Тегеран" для них отныне закрыто.

Напомним, лайнер компании "МАУ" потерпел крушение в результате выпущенной по нему ракеты. Все 176 человек, которые находились на борту, погибли. Среди жертв – 11 украинцев.

"Поиск" подсудимых. Сегодня в Святошинском райсуде сегодня вновь рассматривали дело о гибели 48 человек во время акций протеста в Киеве на ул. Институтской 18-20 февраля 2014 года. Служители Фемиды вывели из дела группу прокуроров, которые отпустили бывших бойцов "Беркута" для последующего обмена с ОРДЛО. До 17 марта отпущенные подозреваемые, по мнению украинского правосудия, должны найти способ поучаствовать в заседании. Кроме того, судья заявил о давлении прокуратуры на коллегию присяжных в связи с освобождением экс-"беркутовцев" для обмена заключенными.

ТРЦ в кипятке. Сегодня в Киеве устраняли последствия из-за вчерашнего прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, в результате чего торговый центр оказался в кипятке, а несколько машин провалились под асфальт. В ГСЧС рапортуют, что в больницу обратилось 10 человек. На руках спасатели вынесли шесть человек из самого ТРЦ, а также семерых людей из троллейбуса, оказавшегося посреди кипятка. Столичные власти намерены выплатить компенсацию автомобилистам, чьи авто были повреждены в результате ЧП. Однако выплату пострадавшим будут назначать после рассмотрения каждого случая в отдельности.

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