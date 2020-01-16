ТОП событий четверга: скандал с "прослушкой" Гончарука и легализация игорного бизнеса в Украине

Скандальная запись. Сегодня с самого утра не утихают страсти вокруг "слитой" якобы прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Согласно аудиозаписи, голос, похожий на голос премьера, говорит, что он "профан в экономике".

На опубликованной записи, помимо "премьера", якобы звучат голоса заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой, а также министра финансов Оксаны Маркаровой, министра экономики Тимофея Милованова, зампреда НБУ Дмитрия Сологуба и замглавы Офиса президента Юлии Ковалив. Участники разговора общаются на русском языке. Однако звук часто не совпадает с титрами, при этом не только касательно отдельных слов, но и по содержанию.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" сегодня обратились к сотрудникам СБУ, чтобы те проверили факты недавно опубликованных в сети записей якобы "прослушки" на совещании премьер-министра. Группа "слуг" требует провести расследование по поводу аудиозаписей разговора и установить подлинность материалов, поскольку они активно распространяются в СМИ и интернете, вызывая большой резонанс.

Впрочем, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что запись с Гончаруком является нарезкой и монтажом. Кроме того, по его словам, там есть манипуляции.

Сам премьер сегодня обратился в сети к тем, "кто борется против президента и правительства". Гончарук заявил, что с самого начала против новой команды якобы работало очень много людей, которые пытались помешать, прогнозировали дефолты и экономические катастрофы.

"В последнее время против меня лично и правительства развернулись массированные медиаатаки в социальных сетях и средствах массовой информации. Это свидетельствует о том, что наша команда на правильном пути", - заявил Гончарук.

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