"Золотой унитаз" для Порошенко и "покушение" на Путина: какой была эта пятница

Допрос президента и потасовки. Сегодня пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, которое накануне предупредило, что в случае неявки без уважительных причин к следователю экс-гаранта могут привести принудительно.

Возле здания ГБР, где проходил допрос по делу о госизмене, произошла потасовка. Кроме того, к стенам бюро принесли золотой унитаз и пришли клоуны. Окрашенный под золото санузел, по словам активиста, олицетворяет коррумпированность Порошенко. Из-за этого “символа” активисты, которые выступают в поддержку пятого президента, устроили потасовку и разбили унитаз. Так же на акции под ГБР были замечены и два клоуна с плакатами в поддержку экс-гаранта.

В ГБР не пустили нардепов, которые пришли с политиком, а также родственников Героев Небесной сотни. Следователи заявили, что попытки народных депутатов Украины попасть в помещение Государственного бюро расследований являются прямым нарушением закона. Сам Порошенко на своей странице в Facebook написал, что фракция "Европейская Солидарность" и семьи Героев Небесной сотни требуют не допустить к исполнению обязанностей в ГБР бывшего адвоката Виктора Януковича. Порошенко извинился перед людьми за поведение охранников, которым сказал, что они "не являются полицейскими и не являются украинцами".

"Покушение" на Путина. Сегодня президент Владимир Зеленский пребывал в рамках рабочей поездки в Израиле, где принял участие во Всемирном форуме Холокоста. На том же мероприятии был и лидер РФ Владимир Путин, на которого якобы готовилось покушение.

По информации правоохранителей, накануне в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" к сотруднице полиции обратился молодой человек с вопросом, не приехал ли еще Владимир Путин. Женщина ответила, что нет, и поинтересовалась, зачем мужчине эта информация. "Хочу убрать его", - так ответил житель Иерусалима, после чего сотрудник полиции тут же вызвала подмогу. Тогда же суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако в окружном суде это решение обжаловали: подозреваемому в покушении на Путина разрешили выйти на свободу, когда президент РФ покинет Израиль.

Во избежание вируса. В Украине создали оперативный штаб в связи с распространением опасного коронавируса пневмонии в Китае, от которого погибло уже 26 человек и заболели 900. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, они приняли план действий, что должно быть сделано, и вовсю сотрудничают с ВОЗ. "По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет", - заявил премьер, добавив, что намечено координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию нашей страны.

Массовое убийство. Сегодня средь бела дня в немецком городе Рот-ам-Зе произошла перестрелка. Местные СМИ сообщают о том, что погибло, по меньшей мере, шесть человек и еще несколько получили ранения. Мужчина открыл огонь по зданию по ул. Банхофштрассе, где находились якобы знакомые ему люди. Есть также информация, что стрелок расстрелял членов своей семьи. По неподтвержденной пока информации, 37-летнего подозреваемого в массовом убийстве уже задержали.

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