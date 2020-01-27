ТОП событий понедельника: борьба с Россией в ПАСЕ и планы дорожников

Наши в ПАСЕ. Сегодня на зимней сессии в Парламентской Ассамблее Совета Европы выбрали нового главу – им стал представитель Бельгии Хендрик Дамс. В ходе работы украинская делегация оспаривала избрание вице-президентом организации депутата Госдумы России, бывшего телеведущего Петра Толстого. Как пояснила нардеп Мария Мезенцева, Толстой неоднократно публично высказывал свои антисемитские взгляды и выступал за агрессивную российско-украинскую политику.

Зеленский и Дуда. В Польше состоялись переговоры украинского президента Владимира Зеленского и польского лидера Анджея Дуды в день 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Как отметил глава нашего государства, удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого Польши и Украины, поэтому теперь наши страны с открытым сердцем движутся в будущее.

Атака коронавируса. Не утихают страсти вокруг смертельной пневмонии, перешедшей из Китая уже в 10 других стран. На данный момент известно о 80 летальных случаев, а количество заболевших достигло 2 794 человек. В Минздраве сообщили, что в нашей стране у трех человек подозревали коронавирусную инфекцию типа 2019-nCoV. К счастью, в двух случаях это оказался грипп, а вот третьего пациента еще обследуют. Отметим, что в аэропорту "Борисполь" с воскресенья начали проводить температурный скрининг пассажиров, прибывших прямыми рейсами из Китая. Тем временем, туроператор Join UP! предложил альтернативные маршруты своим клиентам, которые не успели улететь в Китай.

Дорожные планы. Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава "Укравтодора" Алексей Кубраков презентовали "Дорожную стратегиюна 2020 год". Так, в нынешнем году в асфальт закатают 86,5 млрд грн. В планах не только "ямочный" ремонт, а и реконструкция, строительство новых объектов на 6 тыс км автотрасс, из которых 4 тыс км – имеют общегосударственное значение. Ремонтные работы дорожники должны начать с 1 марта.

Новая купюра. Национальный банк Украины представил дизайн новой банкноты номиналом 200 грн, который выдержан в стиле оформления 20-, 100- и 500-гривневых купюр. В оборот новенькая "Леся Украинка" войдет 25 февраля.

Ранее "Комментарии" оформили в одной картинке главные события прошедшей недели.

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