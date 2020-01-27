ТОП событий понедельника: борьба с Россией в ПАСЕ и планы дорожников

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Наши в ПАСЕ.
Сегодня на зимней сессии в Парламентской Ассамблее Совета Европы выбрали нового
главу – им стал представитель Бельгии Хендрик Дамс. В ходе работы украинская делегация
оспаривала избрание вице-президентом организации депутата Госдумы России,
бывшего телеведущего Петра Толстого. Как пояснила нардеп Мария Мезенцева, Толстой
неоднократно публично высказывал свои антисемитские взгляды и выступал за
агрессивную российско-украинскую политику.
Зеленский и Дуда.
В Польше состоялись переговоры украинского президента Владимира Зеленского и польского лидера Анджея Дуды в день 75-летия освобождения нацистского
концлагеря Аушвиц-Биркенау. Как отметил глава нашего государства, удалось
снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого Польши и Украины,
поэтому теперь наши страны с открытым сердцем движутся в будущее.
Атака
коронавируса. Не утихают страсти вокруг смертельной пневмонии, перешедшей из
Китая уже в 10 других стран. На данный момент известно о 80 летальных случаев,
а количество заболевших достигло 2 794 человек. В Минздраве сообщили, что
в нашей стране у трех человек подозревали коронавирусную инфекцию типа 2019-nCoV. К
счастью, в двух случаях это оказался грипп, а вот третьего пациента еще обследуют. Отметим, что в аэропорту "Борисполь" с воскресенья начали проводить
температурный скрининг пассажиров, прибывших прямыми рейсами из Китая. Тем
временем, туроператор Join UP! предложил альтернативные маршруты своим
клиентам, которые не успели улететь в Китай.
Дорожные планы.
Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук, министр инфраструктуры Владислав
Криклий и глава "Укравтодора" Алексей Кубраков презентовали "Дорожную стратегиюна 2020 год". Так, в нынешнем году в асфальт закатают 86,5 млрд грн. В планах
не только "ямочный" ремонт, а и реконструкция, строительство новых объектов на
6 тыс км автотрасс, из которых 4 тыс км – имеют общегосударственное значение.
Ремонтные работы дорожники должны начать с 1 марта.
Новая купюра. Национальный
банк Украины представил дизайн новой банкноты номиналом 200 грн, который
выдержан в стиле оформления 20-, 100- и 500-гривневых купюр. В оборот новенькая
"Леся Украинка" войдет 25 февраля.
Ранее "Комментарии"
оформили в одной картинке главные события прошедшей недели.
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