Табу на полеты в Китай для украинцев и "дешевое" отопление: какой была эта среда

Новый вирус. В Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства. Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Специализированную больницу открыли неподалеку от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но правительство решило экстренно использовать помещение для помощи заболевшим коронавирусом. Кроме того, за распространение ложной информации об эпидемии начались задержания: арестовали одного человека, а еще шестерым предъявили административное нарушение.

Тем временем авиакомпания "Международные авиалинии Украины" совершит рейсы из Китая для эвакуации наших туристов. Вылеты запланированы на 30 января и 3 февраля. Отмечается, что в Китай отправят два пустых самолета. Известно, что рейс 3 февраля будет последним: после этого Украина прекращает авиасообщение с Китаем на неопределенный срок. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет уже более шести тысяч человек.

Перерасчет коммуналки. В Украине 143 предприятия в 21 области и столице сделали перерасчет размера платы за централизованное отопление для населения. Как сообщили в Кабмине, перерасчет платы для населения сделали в таких областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Тернопольская и Харьковская. А вот регионами, где ни одно предприятие не снизило плату, стали Черновицкая и Николаевская области. Отметим, что теплопоставщики могут снижать плату за тепло на основе постановления Кабмина №1082, однако размер перерасчета может быть разным.

Ужесточили ответственность. Сегодня Кабмин принял решение повысить штрафы за ложный вызов полиции, скорой помощи или аварийных служб. За это шутники должны будут раскошелиться от 3 400 до 10 200 грн. Также подняли штрафы за административные правонарушения: отныне минимальный штраф составляет 510 грн, а максимальный - 8 500 грн. Кроме того, водится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая может привести к аварии с тяжелыми последствиями.

Перезагрузка "Укрзализныци". Кабинет министров Украины решил уволить Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". По словам премьера Алексея Гончарука, это стало важным шагом для перезагрузки всего того, что в этой важной госкомпании происходит. Ранее сам Кравцов заявлял о том, что намерен покинуть должность и перейти в публичный сектор.

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