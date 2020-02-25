Зарплаты правительства будут зависеть от шахтеров, а на Закарпатье заподозрили коронавирус: каким был этот вторник

Судьба шахтеров. Министерство развития общин и территорий разработает Национальную программу справедливой трансформации угольных регионов Украины. О главном принципе этой новинки рассказал президент Владимир Зеленский.

"Ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу - безопасную и с достойной оплатой", - заверил глава государства, уверяя, что национальная программа должна решить вопрос доступа детей шахтеров к образованию: в Украине появится специальный стипендиальный фонд.



Кроме того, Владимир Зеленский заявил о немедленном погашении долгов по выплате зарплат шахтерам. Гарант считает, что Украине должно быть стыдно, что за все годы тяжелого труда шахтеры получили такое отношение со стороны государства. По его словам, долги по выплатам зарплат угольщикам составили уже более 1 млрд грн. Зеленский сказал, что на погашение долгов шахтерам он дает два месяца, иначе все правительство не получит зарплату за эти месяцы.

Украинская вода для захваченного Крыма. Секретарь СНБО Алексей Данилов наконец-то поставил точку в вопросе о возможности поставок воды в аннексированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу.

"Мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения, я думаю, это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, вопрос освобождения Крыма входит в стратегию национальной безопасности, и по этой теме есть "несколько кейсов", которые он пока не может раскрыть.



Рада планирует принять новые кодексы . По словам первого вице-спикера Руслана Стефанчука, вскоре избранники народа займутся изменениями в Конституцию Украины: сокращением депутатов до 300 человек. Также он рассказал о том, что будут приняты кодексы судоустройства, об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой, а также кодекс электронных коммуникаций и об административных проступках. Кроме того, эксперты пересмотрят гражданский и уголовный кодексы.

Подозрения на коронавирус. В Закарпатской области местного жителя, который контактировал с гражданином Китая, госпитализировали в областную инфекционною больницу с повышенной температурой. Оказалось, что заболевший 21 день назад общался с китайцем родом из провинции Хубэй, который как раз месяц назад вернулся оттуда. Но вскоре и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что клиническая картина заболевания украинца не соответствует новому типу COVID-19, и заболевших коронавирусом в Украине нет.



Кроме того, сегодня самолет авиакомпани Turkish Airlines, вылетевший из Ирана в Стамбул, экстренно приземлился в Анкаре. Минздрав страны потребовал эвакуировать всех пассажиров в больницу из-за подозрения на коронавирус. Сообщается, что 17 иранцев могут быть заражены коронавирусом, всего же на борту было 132 человека. По данным Минздрава, все пассажиры будут находиться под наблюдением в течение 14 дней в больнице.



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