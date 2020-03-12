Тюрьма за срыв карантина в Украине и Сивохо на коленях: каким был этот четверг

Страна на замке. В Украине сегодня стартовал общенациональный карантин из-за риска распространения коронавируса. Области, которые не будут придерживаться ограничительных мер, должны отвечать перед законом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Журналисты поинтересовались, может ли местная власть не объявлять карантин в своем регионе. К примеру, в Харькове сегодня большинство школ работают в обычном режиме. На это Ляшко ответил, что центральные и местные органы власти ежедневно будут отчитываться Министерству здравоохранения о состоянии выполнения постановления о карантине. Минздрав ежедневно будет сводит информацию и передавать ее Кабинету министров с определенными предложениями. А если регионы не будут выполнять постановление Кабмина о карантине, придется отвечать перед законом.

"100% это будет и административная, и уголовная ответственность", - добавил Ляшко.

Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" введенные правительством Украины ограничительные меры (карантин), а также рассказали, как избежать паники и есть ли возможность урезонить спекулянтов.

Сивохо на коленях. Сегодня в столичном КВЦ “Парковый” должны были презентовать Национальную платформу примирения и единства, которую создал замсекретаря СНБО Сергей Сивохо. Однако презентация переросла в драку: Сивохо ударили, назвав предателем. В полиции открыли уголовное производство: действия активистов “Национального корпуса”, которые толкнули замсекретаря СНБО в спину, в результате чего тот упал на колени, квалифицировали по статье “Хулиганство”. В связи с инцидентом задержали 15 человек. После произошедшего высказался и сам потерпевший, написав в “Фейсбук” о том, что некоторым украинцам мир не нужен.

Спецрейс в Ухань. Украина проведет второй этап эвакуации своих граждан из зараженного коронавирусом Китая. Об этом стало известно во время брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам заседания оперативного штаба МИД относительно реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире. В Ухане сейчас находится 41 украинец, десять из которых уже намерены эвакуироваться. Кроме того, Кулеба пообщался по телефону с "девушкой с собачкой" - украинкой Анастасией Зинченко. По его словам, власти разрешили выезд собачке за пределы провинции, поэтому девушка решила поехать в Пекин и пройти там все необходимые процедуры для надлежащего оформления своего питомца, чтобы в дальнейшем пересечь китайскую границу. МИД обещает сделать все, чтобы защитить сограждан, но советуют пока воздержаться от путешествий за границу.

"Письма счастья". В Украине запустят систему автоматической фиксации превышения скорости на дорогах. Как она будет работать, сегодня проверял президент Украины Владимир Зеленский. Так, в Центре фиксации нарушений скоростного режима патрульные будут видеть, как быстро двигалось авто и на сколько "лихач" превысил скорость. Кроме того, полицейскому будет доступна информация об ответственном лице и самом транспортном средстве, в частности - соответствие номерного знака марке авто. Поэтому система поможет еще и находить машины которые пребывают в розыске или в угоне. Сообщается, что после проверки всех данных полицейский будет подписывать постановление об административном нарушении. Постановления будут отправлять через "Укрпошту", а также оно появится в электронном кабинете водителя на сайте МВД. “Письма счастья” начнут рассылать в мае.

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