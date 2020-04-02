20 смертей от коронавируса и ослабление карантина в Украине: каким был четверг

Коронавирус в Украине. На сегодняшнем брифинге на тему коронавируса в Украине главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто инфицирован COVID-19 на данный момент. Среди 804 украинцев, диагноз которых официально подтвержден сейчас, коронавирус обнаружили у 26 медиков и 20 детей. По словам Ляшко, из 804 случаев в больнице сейчас пребывает 398 человек. Остальные же лечатся дома. К аппарату искусственной вентиляции легких в данный момент подключен один человек с подтвержденным диагнозом. Что же касается 20 умерших, они старше 50-ти и имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, онкологию, сахарный диабет, заболевания почек и легких.



Кроме того, сегодня в Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19 в армии. Первой, кто подцепила коронавирус в ВСУ, стала военный медик из Хмельницкого госпиталя. Женщина почувствовала себя плохо еще несколько дней назад, и когда у нее появились симптомы ОРВИ, осталась лечиться дома. Но состояние только ухудшилось. Накануне ее с пневмонией привезли в городскую инфекционную больницу. Тест на коронавирус в COVID-19 дал положительный результат. Сейчас состояние больной удовлетворительное, рассказали в Командовании медсил.

Также 2 апреля стало известно, что в Украине запустят собственное производство тестов на COVID-19, которое начнется уже на следующей неделе. Отметим, что ранее Украина получала тесты на коронавирус в виде гуманитарной помощи либо закупала за рубежом. Разработка же собственных систем диагностирования началась в январе текущего года. О готовности к созданию отечественных систем Национальная академия наук сообщила в середине марта.

Видоизмененный госбюджет. Кабинет министров Украины принял решение о повышении (индексации) пенсий, а также о ряде ежемесячных прибавок и единовременной помощи. Но при этом "подвязал" это под принятие изменений в госбюджет. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения по поводу такого рода "привязки" и шансов на принятие видоизмененного госбюджета.

Смерть чиновника. В Ровно мертвым нашли заместителя управления Государственного геокадастра. Тело Ильи Карпова обнаружили в его квартире в гостинной, сообщили в пресс-службе областной полиции. Причиной смерти, по предварительным данным, стало огнестрельное ранение в грудную клетку. Рядом с мужчиной находилось охотничье ружье, из которого был произведен выстрел. Сейчас правоохранители склоняются к версии, что это было самоубийство. Илье Карпову было 32 года, у него остались жена и маленький ребенок.

Ослабление карантина. Правительство Украины решило расширить виды деятельности, разрешенной во время карантина. Так, помимо продуктовых магазинов и аптек Кабмин разрешил работу всех финансовых учреждений — ломбардов и кредитных организаций. В период действия карантина разрешили также продажу автозапчастей и деталей для сельскохозяйственной техники. Под запрет не попадает также торговля цыплятами. В Минэкономики считают, что такие меры позволят аграриям провести посевную, смягчат условия для бизнеса и дадут доступ гражданам к финансовым ресурсам.

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