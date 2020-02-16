"День Андрея" в Офисе президента и новый путь "Слуги народа": главные события недели

Новый Андрей для Владимира: Зеленский сменил главу своего Офиса

Главным внутриполитическим событием уходящей недели стала ротация на посту главы Офиса президента Украины. Владимир Зеленский одним своим указом уволил Андрея Богдана с должности, а другим – назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

Новый глава ОП вскоре после своего назначения заявил, что хочет "сделать Украину успешной и процветающей страной". Поблагодарил президента за доверие и Андрея Богдана за работу, опровергнув сплетни о войнах, которые якобы происходили в Офисе.

"Я считаю, что главными спикерами Офиса президента должны стать наши дела и результаты. Поэтому вся наша работа будет сконцентрирована на этом", – сказал Ермак.

Также он подчеркнул важность выполнения всех обещаний, которые были декларировались во время президентской кампании. Кроме того, Ермак признал, что ОП следует развивать коммуникации и становиться прозрачнее, поэтому пообещал улучшить отношения с медиа и отметил независимость СМИ. Среди основных направлений назвал остановку войны на Донбассе, региональную политику, а также развитие инвестиционных процессов.

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно отставки с поста руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана и назначения на эту должность помощник президента – Андрея Ермака.





Теперь официально: Кремль сменил куратора по Украине

Дмитрий Козак официально стал заместителем главы администрации президента РФ по вопросам интеграции и украинской проблематики. Соответствующее заявление во вторник сделал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", – сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что более точные формулировки обязанностей будут представлены позднее, поскольку пока не формализированы. На вопрос, будет ли Дмитрий Козак заниматься интеграцией России и Украины, Песков ответил отрицательно и уточнил, что у России есть много других успешных интеграционных процессов.

Дмитрий Козак известен тем, что в начале 00-х занимался решением приднестровского конфликта. Именно он разработал так называемый меморандум Козака, который предусматривал федерализацию Молдовы, особый статус для Приднестровья и Гагаузии и отказ Кишинева от собственных вооруженных сил. Впрочем, воплотить этот план в жизнь не удалось благодаря вмешательству США.





Ход России: получение гражданства РФ украинцами теперь не проблема

Госдума России приняла законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса "носителя русского языка". Этот статус даст возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

По закону теперь украинцы и белорусы, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Закон упростит процедуру получения гражданства для 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство.





Мюнхенская конференция по безопасности: предложения Зеленского

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходила 56-я конференция по безопасности, в которой приняли участие 40 лидеров государств и правительств, порядка 60 глав МИД и 40 министров обороны. Для президента Украины Владимира Зеленского МКБ была первой.

На полях конференции глава украинского государства заявил, что предложил совместный контроль границы представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы провести местные выборы на Донбассе.

Кроме того, Зеленский предложил создать новую площадку для обсуждения аннексии Крыма Россией, отметив, что ему не нравится отсутствие вопроса Крыма в минских договоренностях. Президент также заявил, что местные выборы в Украине осенью должны пройти и на Донбассе, и в аннексированном Крыму.





"Новый путь" президентской партии

В конце недели партия "Слуга народа" провела в Киеве съезд, на которой согласовали дальнейшие шаги провластной политической силы. Наиболее интересным решением можно назвать утверждение новой партийной идеологии – украинский центризм.

"Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это творческий центризм, это украинский центризм. Мы предлагаем, возможно, в дальнейшем закрепить это на уровне устава. Сделать соответствующие действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство. Украинский центризм –идеология партии "Слуга народа", – заявил глава "Слуги народа", народный депутат Александр Корниенко.

Политик отметил, что пока ни одна идеология не принесла мир в Украину.

"Украину затягивали в ловушку различных идеологий. Ни одна из них не сработала, не принесла благосостояния и мир. Я предлагаю попробовать избавить себя от идеологических пут, пойти третьим путем. Мы можем стать той партией, которая будет находиться отдельно от идеологических предрассудков прошлого", – подчеркнул Корниенко.









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