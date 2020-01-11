Зеленский обратился к украинцам относительно авиакатастрофы в Иране: «Все виновные будут наказаны»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением перед украинцами относительно ситуации крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.



Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Хассаном Рухани, с которым они договорились о содействии в проведении расследования всех причин крушения украинского "боинга". Глава государства рассказал, что страны проведут совместную работу по расшифровке "черных ящиков". Кроме того, Рухани в ближайшее время должен отдать приказ о том, что идентификация тел погибших, а также подготовка их к отправлению в Украину должна быть закончена максимально быстро.

Рухани, по словам Зеленского, пообещал, что все виновные будут наказаны. Также договорились о том, что родственники погибших получат материальную компенсацию от Ирана.

В пресс-службе украинского президента также сообщают, что Рухани попросил прощения от иранской стороны за трагедию, в которой погибли 176 человек. Также он полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 “МАУ" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Вскоре в интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты "Тор" по самолету авиакомпании “Международные авиалинии Украины".

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