Психологи и медики работают в «Борисполе» с близкими жертв

В киевском аэропорту "Борисполь" работают врачи и психологи, которые оказывают помощь близким погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, который упал недалеко от иранской столицы. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.



"Мы хотели бы выразить свое соболезнование всем близким, родным и друзьями погибших. Государство предоставит всю необходимою поддержку и помощь этим людям. Сейчас уже в аэропорту "Борисполь" работают психологи, медики", - сказал глава правительства.

По словам премьера, Украина договаривается с Ираном об отправке своих экспертов, которые примут участие в расследовании причин катастрофы. Кроме того, на месте трагедии с самого начала находятся представители посольства Украины в Иране.