«Мы волновались»: секретарь СНБО сказал, когда узнал о ракете, сбившей самолет «МАУ»

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине знали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой еще до того, как иностранные лидеры обнародовали эту информацию, сообщает ВВС.



"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинские эксперты докладывали в Киев информацию о вероятном крушении самолета из-за попадания в него ракеты.

"Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти и знаем, у кого ее купили. Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина должна в тех событиях, - нам это не нравится", - отметил Данилов.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 “МАУ” был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Вскоре в интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты ”Тор” по самолету авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.

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