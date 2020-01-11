Семьям погибших в авиакатастрофе в Иране выплатят по 200 тыс. гривень, – Гончарук

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших во время крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране по 200 тыс. грн. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



Кроме того, премьер пообещал проконтролировать надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции. Также семьи экипажа самолета получат выплаты в соответствии с коллективным договором авиакомпании "МАУ".

Гончарук сообщил, что украинские дипломаты работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны.





Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 “МАУ” был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Вскоре в интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты ”Тор” по самолету авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.

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