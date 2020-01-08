Иран не отдает Украине черные ящики

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Иран отказывается отдавать Украине черные ящики. Об этом
заявил глава организации гражданской авиации Али Абедзаде, пишет Mehr.
Причиной отказа стало то, что Тегеран еще не решил в какую именно страну, отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.
Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
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