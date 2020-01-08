Иран не отдает Украине черные ящики

Иран отказывается отдавать Украине черные ящики. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Али Абедзаде, пишет Mehr.

Причиной отказа стало то, что Тегеран еще не решил в какую именно страну, отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.









Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.