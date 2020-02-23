"Добро" России на кровавую войну и "бомбежка" камнями спасенных из Уханя украинцев: главные события уходящей недели

"Добро" на войну. В понедельник в РФ дали команду отменить режим прекращения огня для передовых подразделений НВФ на Донбассе, о чем рапортует пресс-служба Минобороны. Согласно данным украинских разведчиков, отныне подразделения 1 и 2 армейских корпусов вооруженных сил России, которые сейчас пребывают возле линии столкновения, с позволения командования могут обстреливать украинские позиции. В Минобороны также говорят о том, что боевики лгут местным жителям, запугивая скорым наступлением украинской армии в форме "блицкрига", чтобы дискредитировать ВСУ.

Но уже во вторник Украину всколыхнула новость о наступлении террористов на Донбассе и обстреле позиций ВСУ. Боевики открыли огонь в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный, применяя ствольную артиллерию калибра 152 мм. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. В штабе ООС говорят, что с нашей стороны погиб один военный, еще четверо ранены. Оккупанты понесли большие потери: один человек погиб, пятеро ранены.

Митинг против "уханьцев". Главная тема четверга – эвакуация 48 украинцев, которым удалось покинуть опасный Ухань и вернуться на родину, а также 27 иностранцев.



Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напомнила боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.

На следующее утро после митинга "Комментариям" удалось пообщаться с одной из вернувшихся на родину пассажирок - Алиной Лазоренко, которая рассказала нам о сложном спецрейсе длиной в сутки, переживаниях из-за митингов и встрече камнями.

"Дорога из Харькова была невероятно долгой – около 7-8 часов. И все это время мы были в пути, сделав лишь одну остановку. Быть может, водители кружили по области в надежде, что митинг пройдет… Было не по себе, ведь уже стемнело и мы знали, что там “кипиш”, - вспоминает девушка. - По комментариям “Сдохните” мы понимали, что нам не будут рады, но не думали, что нас встретят камнями".

Больше всех таким приемом были шокированы иностранцы, которые не подозревали о митинге в Новых Санжарах. Алина говорит, что в их автобусе было человек пять иностранцев, которые пришли в полное недоумение, увидев разъяренную толпу и армию.

"Мы-то понимали, что происходит, мы знали все из новостей, а они - нет. Кто-то думал, что в Украине так допустимо. Ребята сидели и смотрели в окна со словами "Wow", снимали людей на улице, которые показывали на нас пальцами. Когда мы прикрыли шторку, полетели камни", - вспоминает о вчерашнем Алина, уверяя, что сейчас под охраной Нацгвардии они чувствуют себя в безопасности.

Сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Эвакуированные говорят, что в их двух- и трехместных номерах есть все необходимое для жизни: санузел, холодильник, телевизор, кровати и стол. Питание, говорят, достойное, кроме того, ежедневно благотворительные фонды и небезразличные украинцы присылают прибывшим письма поддержки и что-то вкусное.

Митинг с яйцами. Спокойно не было и в столице. В Киеве у входа в здание Офиса генерального прокурора выставили десятки лотков яиц с надписью "Сытник – вон!". Митинговали аграрии, требуя уволить директора НАБУ Артема Сытника, которые пригнали фуру с антирекламой чиновника, скандировали лозунги с плакатами в руках, а после - устроили "яичную акцию". Люди говорят, что якобы незаконные действия силовиков могут сорвать посевную кампанию, остановить работу птицекомплексов и оставить без работы тысячей людей.

"Привет" от Богдана. Настоящий резонанс вызвал пост в Facebook уволенного с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, который сейчас отдыхает на курорте и говорит, что он "очень скучает, не спит и не ест". Об этом он написал на своей странице и опубликовал фотографию с табличкой "Сейшелы". "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем", - с иронией пишет Богдан. Еще он верит в то, что скоро все будут заниматься теми делами, которые нравятся. И напоследок Богдан процитировал слова российского политика Дмитрия Медведева, ставшие уже афористическими: "Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!". Вскоре Богдан дал о себе знать снова: напомнил, что ему грустно, и призвал украинок покупать билеты на Сейшелы и составить ему компанию.



Янукович о Майдане. 18 февраля украинцы почли память тех, кто погиб во время роковых событий на Майдане. В годовщину расстрелов высказался "сбежавший" четвертый президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся сейчас от правоохранителей, сделал заявление. Позицию Януковича изложил на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк. Так, Янукович обратился к "дорогим соотечественникам" и заявил, что не для всех события на Майдане были революцией, а "обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины". Заявление "беглеца" пестрит такими формулировками, как "государственный переворот", "кровавый путь" и "восхваление убийц". По мнению Януковича, "Порошенко и его сообщники" якобы продолжают разделять украинцев. А вот о нынешнем президенте политик высказался более позитивно: "первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране". Более того, сам Янукович заверил, что будет "делать все, чтобы мир и стабильность пришли в нашу страну".

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