Мы первыми определили, что самолет был сбит, - СНБО

Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности.

В Совете национальной безопасности и обороны уже в день крушения Боинга МАУ вблизи Тегерана с высокой долей вероятности знали, что авиалайнер был атакован ПВО Ирана. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"С октября при аппарате СНБО мы внедрили комплекс, который позволяет собирать и анализировать большие объемы данных и строить прогнозы… Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности", - рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что информация о состоянии двигателей, полученная на следующий день, подтвердила эту версию. Тем не менее, посольство Украины в Тегеране 8 января поспешило заявить, что "версия теракта исключается". По словам Данилова, заявление дипломатов было согласовано официальным Киевом и было необходимо для "налаживания контактов с властями Ирана".

"Заявление посольства было санкционировано нами. Это было необходимо решение... Мы должны были рассматривать вариант, что останемся с проблемой один на один. И нам нужны были не резкие заявления, а возможность нашей следственной группе собирать доказательства... Иран сначала заявил о технических проблемах на борту, и нам нужно было найти доказательства нашей версии, а потом использовать их для заявлений. Эта линия действий была определена президентом Владимиром Зеленским, и все наши действия и шаги этой линии соответствовали", - добавил Данилов.

По его словам, Служба внешней разведки оперативно доложила СНБО о крушении украинского самолета в Иране.

Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7 стран – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

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