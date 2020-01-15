Протесты в Иране: задержаны 30 человек

В Иране продолжаются протесты в связи с авиакатастрофой МАУ. Об этом сообщает Reuters.

Демонстрации проходят по всей стране, протестующие требуют отставки власти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Правоохранители против митингующих применили дубинки и, как пишет издание, задержало около тридцати человек.

"Во время последних событий проходили задержания, однако я не имею информации о точном количестве задержанных. По предварительным данным, около 30 человек", - заявил представитель судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

Однако в иранской полиции отрицают применение оружия. Власти уверяют, что проявляет терпимость к "законным протестам".

Представители власти утверждают, что после разбирательства в суде, участников демонстраций отпускают.

Протесты вспыхнули после признания Ирана, что их военные сбили самолет МАУ. Акции распространились по всей стране, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7 стран – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

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