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"Золотые вагоны": как вырастет стоимость перевозок на Укрзализныце по новому договору

С 1 апреля должен вступить в силу новый договор Укрзализныци на использование вагонов, согласно которому услуги грузоперевозок на железной дороге вырастут в цене в разы

сегодня, 13:29
Автор:

• Максим Иванов

"Золотые вагоны": как вырастет стоимость перевозок на Укрзализныце по новому договору

Договор на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге, который должен вступить в силу в новой редакции с 1 апреля,  по мнению бизнеса, носит дискриминационный характер и перекладывает всю ответственность на грузоотправителя. Представители бизнеса прогнозируют, что введение в силу нового договора может увеличить расходы в 2-3 раза, что в абсолютных цифрах составит около 1 млрд грн. Портал "Комментарии" проиллюстрировал эти изменения на примере оплаты услуг по использованию цементовозов.


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Источник: https://comments.ua
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