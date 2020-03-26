"Золотые вагоны": как вырастет стоимость перевозок на Укрзализныце по новому договору

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Договор на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге, который должен вступить в силу в новой редакции с 1 апреля, по мнению бизнеса, носит дискриминационный характер и перекладывает всю ответственность на грузоотправителя. Представители бизнеса прогнозируют, что введение в силу нового договора может увеличить расходы в 2-3 раза, что в абсолютных цифрах составит около 1 млрд грн. Портал "Комментарии" проиллюстрировал эти изменения на примере оплаты услуг по использованию цементовозов.
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