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Главная / Новости / Гончарук рассказал, как продвигается расследование по сбитому в Иране самолету "МАУ"
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Гончарук рассказал, как продвигается расследование по сбитому в Иране самолету "МАУ"

Премьер уверяет, что они работают над тем, чтобы тела погибших как можно быстрее вернуть на родину

сегодня, 11:39
Автор:

• Елена Волкова

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук  рассказал о том, как продвигается расследование спустя три дня после авиакатастрофы нашего "Боинга" в Иране. Признание властями исламского государства своей вины чиновник назвал важным шагом в расследовании, которое идет полным ходом. Об этом Гончарук сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, украинские эксперты сейчас продолжают работать на месте катастрофы, собирая вещдоки. Наши спецы уже осмотрели "черные ящики", а также место, куда отправили части сбитого лайнера. По словам Гончарука, "Боинг" разложили на фрагменты. Кроме того, сегодня утром в Тегеран отправили ДНК-формулы, которые получили благодаря собранным образцам ДНК родственников погибших.

Премьер уверяет, что они работают над тем, чтобы тела погибших как можно быстрее вернуть на родину.

Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось, потому что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.  Президент Ирана Хасан Рухани в Twitter написал о том, что авиакрушение украинского лайнера – это огромная катастрофа, и выразил свои соболезнования семьям погибших.



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Источник: https://t.me/PMHoncharuk
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