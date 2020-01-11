Командующий КСИР: мы просили запретить полеты незадолго до катастрофы самолета «МАУ»

Иранские военные, которые запустили ракету по самолету "Международных авиалиний Украины", просили разрешение у высшего командования, но ответа не получили. Об этом заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, сообщает местный журналист Реза Хаастех.



"Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что они просили создать бесполетную зону в связи с ситуацией вооруженного конфликта. Но это не было утверждено по определенным соображениям ", - написал журналист в своем Twitter.



По словам Хаджизаде, оператор системы ПВО просил разрешение на запуск ракеты, но вышестоящее командование не ответило на запрос. И тогда оператор, который принял самолет за крылатую ракету, самостоятельно открыл огонь.



"После того, как на его запрос командование не ответило, вероятно, из-за прерывания связи, он выпустил ракету в самолет", - процитировал журналист генерала.



Кроме того, генерал добавил, что доложил в Генеральный штаб ВС Ирана о вероятном ракетном ударе по пассажирскому самолету с гражданами Ирана. Однако военное командование приняло решение признать инцидент позже, а всех причастных к нему на время изолировать.



"Чиновники, включая авиационные власти, которые продолжали отрицать ракетный удар, не виноваты. Они делали эти комментарии, основываясь на том, что знали... У нас были сообщения о крылатых ракетах, выпущенных по Ирану. Именно человеческая ошибка стала причиной этой трагедии", - сказал Хаджизаде.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Иран предоставил украинской стороне фото и видео материалы крушения самолета "МАУ".

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