Катастрофа самолета «МАУ»: Офис генпрокурора изменил квалификацию дела

Офис Генерального прокурора изменил квалификацию авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство", - сказано в сообщении.

Так, дело квалифицировано по статьям об убийстве двух и более человек, а также уничтожение самолета.

Осуществляет досудебное расследование Главное следственное управление СБУ.

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