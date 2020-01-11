Катастрофа самолета «МАУ»: Офис генпрокурора изменил квалификацию дела

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Офис Генерального прокурора изменил квалификацию авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство", - сказано в сообщении.
Так, дело квалифицировано по статьям об убийстве двух и более человек, а также уничтожение самолета.
Осуществляет досудебное расследование Главное следственное управление СБУ.
Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.
9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 “МАУ” был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Позже в СНБО заявили, что знали о том, что самолет был сбит ракетой.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Вскоре в интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты ”Тор” по самолету авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.
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