Коронавирус vs нардепы и огромная пробоина в бюджете: обзор главный событий недели

Тройной удар вируса по нардепам

Как известно, первым народным депутатом, официально заявившим об инфицировании COVID-19 был Сергей Шахов. Но уже на этой неделе печальный список пополнили еще три народных избранника. Так, в понедельник стало известно, что коронавирус подцепил представитель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Лукашев.

В тот же день о своем инфицировании заявил нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Депутат написал, что находится в Александровской больнице, сдал два теста, один из которых дал положительный результат. В своем сообщении Горбенко описал свои симптомы — у него выявили воспаление легких. Нардеп подчеркнул, что за пределы Украины в последнее время не выезжал и с нардепом Шаховым, у которого ранее диагностировали COVID-2019 не общался. Также Горбенко обратился к читателям с просьбой не выходить из дома и не паниковать.

Наконец, в конце недели заражение COVID-19 было подтверждено у внефракционного депутата Анны Скороход. В связи с подтвержденным диагнозом Скороход призвала всех, кто контактировал с ней в последнее время уйти на 14 дней на самоизоляцию. Она также сообщила, что одним из основных признаков заболевания у нее стало то, что она перестала ощущать запахи.

Кроме того, Анна Скороход в подробностях расписала все злоключения, которые произошли с ней в связи с попыткой выяснить точный диагноз.





Чрезвычайная ситуация: новый уровень пандемии в Украине

С этой недели по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации.

"Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", - объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 25 марта.

Глава правительства добавил, что в случае необходимости режим ЧС может быть продлен. В то же время, в своем обращении к украинскому народу Шмыгаль отметил, что карантин может завершиться и раньше 24 апреля, если ситуация будет улучшаться.

Портал "Комментарии" просто и по сути объяснил разницу между режимом чрезвычайной ситуации и чрезвычайным положением. С материалом можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, эксперты по просьбе наших журналистов оценили решение Кабмина и спрогнозировали, как режим чрезвычайной ситуации скажется на жизнедеятельности Украины.





Задержание Кожары: экс-министра подозревают в убийстве

В среду сотрудники Национальной полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в убийстве. Как отметил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, в доме экс-дипломата в ночь на 22 февраля был найден труп бизнесмена Старицкого с огнестрельным ранением. Тогда Леонид Кожара и его супруга утверждали, что бывший директор телеканала Интер покончил жизнь самоубийством.

По версии обвинения, между Кожарой и Старицким 21 февраля, после распития спиртных напитков, возник конфликт на почве внезапно неприязненных отношений. В дальнейшем он перерос в драку, во время которой были повреждены очки Кожары, на оправе которых обнаружены капли крови Старицкого. Кожара в спальне на втором этаже дома из ящика тумбы достал пистолет с патронами, спустился на кухню и выстрелил. На видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских зафиксировано, как Кожара перед тестом на алкоголь говорит: "Я все равно буду расстреливать тех, кто будет мне угрожать" и "Я защищал свой дом".

Шевченковский райсуд избрал для Кожары меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог.





Главная загадка коронавируса: найден "нулевой пациент"

В Китае наконец-то рассекретили личность первой инфицированной коронавирусом женщины, с которой началась мировая пандемия. Как сообщают местные СМИ, ею оказалась продавщица креветок на рынке "Хунань" в Ухане.

Известно, что китаянка по фамилии Вей обратилась к медикам 11 декабря с жалобой на температуру. Ей сделали укол жаропонижающего, после чего отпустили домой лечиться. Но спустя 5 дней женщину госпитализировали: эксперты Хуачжунского университета науки и технологии обнаружили в ее крови новый тип вируса. Уже 31 декабря в Ухане было 27 заболевших коронавирусом, причем 24 из них были на том рынке, где работала Вей. Среди остальных носителей - мужчина по фамилии Чэнь: он не был на рынке, все его родные здоровы, но тест на коронавирус дал положительный результат.

С конца 2019 года ученые пытаются разгадать загадку, как вирус мог попасть от животного к человеку. Ни одно из предположений не подтвердилось. Установлено лишь то, что коронавирус не вывели искусственно, а его изначальный носитель - летучая мышь.





Дефицит в сотни миллиардов: возможные последствия кризиса

Прямо в эти минуты новостные ресурсы облетают новости и слухи о возможных последствиях с которыми вскоре придется столкнуться Украине в связи с текущим кризисом. Как стало известно журналистам, Верховная Рада в ближайшее время может аврально проголосовать за изменения в госбюджет. Согласно предварительным данным, предусматривается увеличение дефицита на 200 млрд грн (почти в три раза – до 298, 4 млрд грн, что составляет почти 7% ВВП).

В число тех, кого предлагают "урезать", попали:

– аграрии (предлагается срезать всю заложенную поддержку на уровне 4 млрд гривен; в эту сумму входит программа льготного кредитования на покупку земли);

– все децентрализационные статьи (убираются, в частности 2,1 млрд грн субвенций местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин, 2 млрд заложенные на "проведение мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий");

– отдельные категории педагогических работников учреждений общего среднего образования (минус 1,6 млрд субвенции на улучшение их соцзащиты);

– Фонд энергоэффективности (также лишится 1,6 млрд гривен);

– часть субсидий и программ помощи отдельным категориям населения;

– местные выборы (судя по тому, что 2,15 млрд, заложенных на проведение, предлагают изъять, сами местные выборы, запланированные на осень, могут быть перенесены).

"Сэкономленные" средства намерены направить в так называемый "Стабилизационный фонд" (124,2 млрд грн.), которым Кабмин сможет распоряжаться в ручном режиме.

Журналисты "Комментариев" обсудили с экспертами правдоподобность такого сценария и возможные пути выхода из столь крутого пике.





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