Интервью Гордона, записи Порошенко, Укрпочта как банк и нардепы против Степанова: каким был вторник

Интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным. Гордона обвинили в "зраде", а он в ответ рассказал, что интервью было сделано в сотрудничестве с СБУ, а флешки отправил в суд Гааги. Позже СБУ опровергла свою причастность к интервью. Саакашвили поддержал Гордона.

Скандальные записи Порошенко. Народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговора, на которых якобы Джо Байден убедил Порошенко уволить Шокина и назначить Луценко новым генпрокурором. Авторы считают это госизменой, а эксперты говорят о больших изменениях в украинской политике. Позже стало известно, что Порошенко пытался выкупить записи за $50 млн.

Укрпочта как аналог банка. Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который позволит Укрпочте предоставлять банковские услуги. Эксперты проанализировали перспективы такого решения и назвали преимущества и недостатки.

Нардепы пытаются избавиться от Степанова. Некоторые народные депутаты пытаются инициировать процедуру отставки министра здравоохранения Максима Степанова, потому что он якобы не справляется с должностью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!