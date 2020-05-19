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Интервью Гордона, записи Порошенко, Укрпочта как банк и нардепы против Степанова: каким был вторник

Гордона обвиняют в "зраде", Порошенко готов был потратить $50 млн, Укрпочта становится банком, а нардепы пытались уволить министра здравоохранения Степанова

сегодня, 22:17
Автор:

• Антон Корнилов

Интервью Гордона, записи Порошенко, Укрпочта как банк и нардепы против Степанова: каким был вторник

Интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным. Гордона обвинили в "зраде", а он в ответ рассказал, что интервью было сделано в сотрудничестве с СБУ, а флешки отправил в суд Гааги. Позже СБУ опровергла свою причастность к интервью. Саакашвили поддержал Гордона.

Скандальные записи Порошенко. Народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговора, на которых якобы Джо Байден убедил Порошенко уволить Шокина и назначить Луценко новым генпрокурором. Авторы считают это госизменой, а эксперты говорят о больших изменениях в украинской политике. Позже стало известно, что Порошенко пытался выкупить записи за $50 млн.

Укрпочта как аналог банка. Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который позволит Укрпочте предоставлять банковские услуги. Эксперты проанализировали перспективы такого решения и назвали преимущества и недостатки.

Нардепы пытаются избавиться от Степанова. Некоторые народные депутаты пытаются инициировать процедуру отставки министра здравоохранения Максима Степанова, потому что он якобы не справляется с должностью.


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Источник: comments.ua
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