Интервью Гордона, записи Порошенко, Укрпочта как банк и нардепы против Степанова: каким был вторник

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Интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным. Гордона обвинили в "зраде",
а он в ответ рассказал, что интервью было сделано в сотрудничестве с СБУ, а
флешки отправил в суд Гааги. Позже СБУ опровергла свою причастность к интервью.
Саакашвили поддержал Гордона.
Скандальные записи Порошенко. Народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговора, на которых якобы Джо Байден убедил Порошенко уволить Шокина и назначить Луценко новым генпрокурором. Авторы считают это госизменой, а эксперты говорят о больших изменениях в украинской политике. Позже стало известно, что Порошенко пытался выкупить записи за $50 млн.
Укрпочта как аналог банка. Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который позволит Укрпочте предоставлять банковские услуги. Эксперты проанализировали перспективы такого решения и назвали преимущества и недостатки.
Нардепы пытаются избавиться от Степанова. Некоторые народные депутаты пытаются инициировать процедуру отставки министра здравоохранения Максима Степанова, потому что он якобы не справляется с должностью.
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