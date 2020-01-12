Трамп поддержал протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter сообщение на английском языке и фарси, в котором выразил поддержку демонстрантам в Иране. Люди протестуют против действий местных властей после того, как иранские военные официально признали, что сбили украинский самолет авиакомпании "МАУ". Об этом пишет CNN.



"Я поддерживаю вас с самого начала моего презедентсва, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", – написал американский президент.





Отмечается, что в субботу перед воротами Амиркабирского технологического университета, недалеко от бывшего посольства США в Тегеране, тысячи человек собрались на антиправительственные акции протеста. Иранское агентство FARS News сообщает, что изначально студенты планировали выйти на мирную акцию, чтобы почтить память жертв крушения украинского самолета, которое произошло 8 января недалеко от Тегерана. Но настроения толпы довольно быстро переросло в гнев.



Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "МАУ" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Вскоре в интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты "Тор" по самолету авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!