В Иране начались массовые протесты после заявлений о том, что украинский самолет сбили военные

На улицы столицы Ирана Тегеран вышли студенты и обычные жители города, которые протестуют против действий властей после того, как иранские военные официально признали, что сбили украинский самолет авиакомпании "МАУ".

Reuters сообщает, что группа иранских протестующих потребовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также судебного преследования виновных в авиакатстрофе.

Great to have @jeremycorbyn with us in Trafalgar Square calling for peace in the middle east and #NoWarOnIran! pic.twitter.com/ZiREqwadWO — CND (@CNDuk) January 11, 2020

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни который находится в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 “МАУ” был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Вскоре в интернете иранское издание Iran News Wire опубликовало видео вероятного запуска ракеты ”Тор” по самолету авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!