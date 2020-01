В Иране начались массовые протесты после заявлений о том, что украинский самолет сбили военные

На улицы столицы Ирана Тегеран вышли студенты и обычные жители города, которые протестуют против действий властей после того, как иранские военные официально признали, что сбили украинский самолет авиакомпании "МАУ".

Reuters сообщает, что группа иранских протестующих потребовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также судебного преследования виновных в авиакатстрофе.

Great to have @jeremycorbyn with us in Trafalgar Square calling for peace in the middle east and #NoWarOnIran! pic.twitter.com/ZiREqwadWO