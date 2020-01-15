В Иране задержали автора видео с ударом по украинскому самолету, - СМИ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал человека, который предположительно заснял на видео ракетный удар по самолету "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.

Как сообщает иранское агентство, на данный момент проводится расследование, результаты которого представят общественности и средствам массовой информации.

Выполнявший рейс самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром.

Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7 стран – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

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