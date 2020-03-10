Министр соцсетей Украины: названы самые популярные среди подписчиков политики

Украинские политики в последние несколько лет стали очень активными пользователями социальных сетей. Многие из них публикуют на своих страницах важную информацию до ее официальной публикации пресс-службами ведомств. Украинцы, в свою очередь, получили возможность получать информацию оперативно и из первых уст, а также могут себя чувствовать немного ближе к политикам.

Такая активность в соцсетях нашла отклик среди подписчиков.

Напомним, журналисты портала "Комментарии" внимательно изучили поведение украинских министров в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы выяснить, кто же из них проводит больше всех времени в Сети и кто пользуется наибольшей популярностью у подписчиков. Вашему вниманию - "Министр соцсетей Украины" по версии нашего издания.

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