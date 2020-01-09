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Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

сегодня, 08:03
Автор:

• Наталья Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеобращение к гражданам Украины в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Иране, сообщает пресс-служба Офиса Президента. 

В видеообращении отмечается, что 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира, кроме того он выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.


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Источник: https://comments.ua/
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