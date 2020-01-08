Авиакатастрофа самолета МАУ: в Boeing прокомментировали трагедию

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В американской корпорации Boeing заявили о готовности оказать любую помощь в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, который упал недалеко от иранской столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Это трагическое событие, и наши искренние мысли с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашими авиакомпаниями-клиентами и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - сказано в сообщении.
Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
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