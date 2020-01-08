Правительство Украины приняло решение отправить в Иран поисково-спасательную группу

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Кабинет министров Украины во время внеочередного
заседания в четверг, 8 января, принял решение об отправке
поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по
расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины. Об
этом сообщил в своем Telegram-канале
премьер-министр Алексей Гончарук.
Глава правительства отметил, что уже готовится группа
к вылету. Также власть держит связь с родными погибших для проведения анализа
ДНК.
Как сообщали "Комментарии", украинский
лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем"
недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но
существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath,
самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
На борту находились
граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11
граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. По данным СНБО
Украины, два
человека опоздали на рейс. Идентифицировать
погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто:
на борту произошел
пожар, поэтому некоторые тела
обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список
всех погибших в авиакатастрофе.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что
причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало
возгорание двигателя. Однако в
авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке
экипажа отвергли.
Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
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