В аэропорту «Борисполь» почтили память погибших членов экипажа украинского самолета Boeing-737

Сегодня вечером в аэропорту Борисполь почтили память погибших членов экипажа самолета Boeing-737, который утром 8 января потерпел крушение недалеко от аэропорта в Тегеране (Иран). Об этом пишет "Сегодня".

После 17:00 в аэропорт начали приходить коллеги членов экипажа, которые погибли в Иране. Почтить память пришли больше сотни работников других авиакомпаний, родственники, а также друзья погибших.

фото: "5 канал"/Ева Николашвили

Люди приносили цветы, лампадки и свечи, которые ставили возле портретов экипажа самолета Boeing-737, который сегодня вылетел из Тегерана в Киев.

фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko



Перед портретами лампадки расставили в форме взлетно-посадочной полосы.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

