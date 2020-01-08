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В аэропорту «Борисполь» почтили память погибших членов экипажа украинского самолета Boeing-737

В аэропорту «Борисполь» собрались коллеги, друзья и знакомые погибших в Тегеране членов экипажа самолета Boeing-737

8 января 2020, 23:20
Автор:

• Татьяна Веремеева

Сегодня вечером в аэропорту Борисполь почтили память погибших членов экипажа самолета Boeing-737, который утром 8 января потерпел крушение недалеко от аэропорта в Тегеране (Иран). Об этом пишет "Сегодня".

После 17:00 в аэропорт начали приходить коллеги членов экипажа, которые погибли в Иране. Почтить память пришли больше сотни работников других авиакомпаний, родственники, а также друзья погибших.

фото: "5 канал"/Ева Николашвили

Люди приносили цветы, лампадки и свечи, которые ставили возле портретов экипажа самолета Boeing-737, который сегодня вылетел из Тегерана в Киев. 

фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Перед портретами лампадки расставили в форме взлетно-посадочной полосы.

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.

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Источник: https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents/v-borispole-pered-portretami-pogibshih-rasstavili-lampadki-v-forme-vzletno-posadochnoy-polosy-1384828.html
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