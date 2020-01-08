В аэропорту «Борисполь» почтили память погибших членов экипажа украинского самолета Boeing-737

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Сегодня вечером в аэропорту Борисполь почтили память погибших
членов экипажа самолета Boeing-737, который утром 8 января потерпел крушение
недалеко от аэропорта в Тегеране (Иран). Об этом пишет "Сегодня".
После 17:00 в аэропорт начали приходить коллеги членов экипажа, которые погибли в Иране. Почтить память пришли больше сотни работников других авиакомпаний, родственники, а также друзья погибших.
фото: "5 канал"/Ева Николашвили
Люди приносили цветы, лампадки и свечи, которые ставили возле портретов экипажа самолета Boeing-737, который сегодня вылетел из Тегерана в Киев.
фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Перед портретами лампадки расставили в форме взлетно-посадочной полосы.
Как сообщали
"Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем"
недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но
существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath,
самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
На борту находились граждане 7 стран -
167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины.
Все, находившиеся на борту, погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс.
Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев"
будет непросто: на борту произошел пожар,
поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.
Офис генерального
прокурора начал досудебное расследование по
факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение
правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее
гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до
выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего
гражданского флота.
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