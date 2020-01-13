Авиакатастрофа самолета «МАУ»: часть экспертной группы возвращается в Украину

Часть экспертной группы, которая работает в Иране на месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", возвращается в Украину. В то же время большая часть экспертов будет оставаться в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7 стран – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт. В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана сначала официально опровергли причастность к крушению самолета, но, в итоге, 11 января официально признали, что сбили украинский авиалайнер "непреднамеренно". По словам военных, это случилось, потому что самолет якобы совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

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