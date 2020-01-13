Авиакатастрофа самолета «МАУ»: часть экспертной группы возвращается в Украину

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Часть экспертной группы, которая работает в Иране на
месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины",
возвращается в Украину. В то же время большая часть экспертов будет оставаться
в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО).
Как ранее сообщали "Комментарии",
крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев",
произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7
стран – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что
причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.
Однако в авиакомпании версии о
технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что
самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.
В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять
полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 9
января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных
авиалиний Украины" был случайно сбит иранской
зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр
Канады Джастин Трюдо, представители Министерства
обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако
госсекретарь США Майк Помпео не исключил,
что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая
неисправность лайнера.
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