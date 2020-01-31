Эвакуация украинцев из Китая, визит Помпео в Украину и выход Великобритании из ЕС – главные события 31 января

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Эвакуация
украинцев из Китая.
В Украину продолжают возвращать туристов
из Китая, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Туроператоры и авиакомпания
"МАУ" будут вывозить украинцев до 3 февраля.
"Комментарии" пообщались с первыми прибывшими домой пассажирами, которые на
протяжении двух недель должны наблюдать за своим здоровьем и в случае
какого-либо недомогания обязаны обратиться к врачу.
Кроме
того, в
России впервые выявили случаи заболевания новым коронавирусом. Новый вирус
диагностировали у двух людей в Забайкалье и Тюменской области – ими оказались граждане Китая. Также РФ из-за
коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с Россией и начинает
эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй.
В
то же время в Италии на полгода ввели чрезвычайное положение из-за китайского
коронавируса. Ранее в
Италии обнаружили двоих зараженных вирусом китайских туристов, после чего
премьер Джузеппе Конти заявил о временном прекращении авиасообщения с Китаем.
Визит Помпео в Украину. В Украину вчера, 30 января, прилетел
государственный секретарь США Майк Помпео. Сегодня американский гость
встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Также
состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США,
во время которого украинский
президент призвал американских бизнесменов к разработке шельфа Черного моря. В то же время во время встречи с главой МИД
Вадимом Пристайко, американский
чиновник заверил, что Вашингтон продолжит занимать сторону Украины в
вопросах противостояния российской агрессии. Также Кремль
отреагировал на визит Помпео в Киев.
Российская делегация остается в ПАСЕ. Большинство депутатов Парламентской
ассамблее Совета Европы поддержали на этой неделе резолюцию, которая позволяет
российской делегации остаться в ПАСЕ, несмотря на невыполнение предыдущих ее
резолюций (касательно агрессии РФ против Украины). Эксперты
рассказали, о чем говорит новый расклад в ПАСЕ, и может ли его как-либо
переломить, играя "в долгую", Украина.
Выход Великобритании из ЕС. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года Великобритания
прекратит быть членом Евросоюза. Премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров страны в честь этого
события.
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