Эвакуация украинцев из Китая, визит Помпео в Украину и выход Великобритании из ЕС – главные события 31 января

Эвакуация украинцев из Китая. В Украину продолжают возвращать туристов из Китая, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Туроператоры и авиакомпания "МАУ" будут вывозить украинцев до 3 февраля. "Комментарии" пообщались с первыми прибывшими домой пассажирами, которые на протяжении двух недель должны наблюдать за своим здоровьем и в случае какого-либо недомогания обязаны обратиться к врачу.



Кроме того, в России впервые выявили случаи заболевания новым коронавирусом. Новый вирус диагностировали у двух людей в Забайкалье и Тюменской области – ими оказались граждане Китая. Также РФ из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с Россией и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй.

В то же время в Италии на полгода ввели чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. Ранее в Италии обнаружили двоих зараженных вирусом китайских туристов, после чего премьер Джузеппе Конти заявил о временном прекращении авиасообщения с Китаем.

Визит Помпео в Украину. В Украину вчера, 30 января, прилетел государственный секретарь США Майк Помпео. Сегодня американский гость встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Также состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США, во время которого украинский президент призвал американских бизнесменов к разработке шельфа Черного моря. В то же время во время встречи с главой МИД Вадимом Пристайко, американский чиновник заверил, что Вашингтон продолжит занимать сторону Украины в вопросах противостояния российской агрессии. Также Кремль отреагировал на визит Помпео в Киев.

Российская делегация остается в ПАСЕ. Большинство депутатов Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали на этой неделе резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в ПАСЕ, несмотря на невыполнение предыдущих ее резолюций (касательно агрессии РФ против Украины). Эксперты рассказали, о чем говорит новый расклад в ПАСЕ, и может ли его как-либо переломить, играя "в долгую", Украина.

Выход Великобритании из ЕС. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года Великобритания прекратит быть членом Евросоюза. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров страны в честь этого события.

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