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Евросоюз не будет вводить санкции против Ирана из-за сбитого самолета

Евросоюз отказался вводить санкции против Ирана

сегодня, 13:41
Автор:

• Наталья Шевченко

ЕС решил не вводить санкции в отношении Ирана из-за сбитого украинского самолета авиакомпании “МАУ”, пишет “ТАСС”.

Такое решение европейские чиновники приняли, потому что Европа ждет, пока придут результаты расследования. Санкции могут быть введены по итогам расследования и смотря что оно покажет.

Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже стало известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.  В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". 9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана сначала официально опровергли причастность к крушению самолета, но, в итоге, 11 января официально признали, что сбили украинский авиалайнер "непреднамеренно". По словам военных, это случилось, потому что самолет якобы совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. 


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Источник: https://strana.ua/news/244206-es-otkazyvaetsja-vvodit-sanktsii-protiv-irana-iz-za-krushenija-samoleta.html
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