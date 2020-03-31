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Результат не оправдывает средства: названы самые кассовые украинские фильмы 2019 года

Некоторые из самых кассовых украинских фильмов 2019 года были созданы в сотрудничестве с другими странами

сегодня, 13:22
Автор:

• Татьяна Веремеева

Результат не оправдывает средства: названы самые кассовые украинские фильмы 2019 года

В последние несколько лет в нашей стране стали снимать все больше фильмов. Одни пользуются бешенной популярностью, на другие обваливается шквал критики со стороны киноэкспертов. Говорить о том, что отечественный кинематограф живет наполную тяжело, скорее, пока он просто существует.

В создание украинских фильмов вкладываются значительные средства. Часто съемки проходят совместно с другими странами, но в отечественном прокате фильмы собирают совсем мало средств - чаще всего украинские фильмы даже не окупаются.

В то же время, некоторые украинские фильмы получили достойный рейтинг крупнейшей в мире базы данных и веб-сайта о кинематографе IMDb.

Ранее "Комментарии" писали, что кинофестиваль "Молодость", который изначально был запланирован на 30 мая-7 июня 2020года, из-за распространения коронавируса и введенного из-за него карантина переносится на конец лета нынешнего года.


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Источник: https://comments.ua
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