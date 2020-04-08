Дайджест COVID-19: жизнь с чистого листа и грустный прогноз для украинцев

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Апрельский номер журнала Vogue Italia впервые в истории вышел с пустой белой обложкой, символизирующей начало новой истории человечества. Тем временем соучредитель Twitter Джек Дорси пожертвовал треть своего состояния (1 млрд долл. США) на борьбу с коронавирусом COVID-19.
По состоянию на 8 апреля в Украине зарегистрировано 1668 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 52 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 35 человек в нашей стране выздоровели.
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