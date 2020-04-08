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Дайджест COVID-19: жизнь с чистого листа и грустный прогноз для украинцев

Портал "Комментарии" собрал главные события дня, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и мире в среду, 8 апреля

8 апреля 2020, 20:22 1405
Автор:

• Максим Иванов

Дайджест COVID-19: жизнь с чистого листа и грустный прогноз для украинцев

Апрельский номер журнала Vogue Italia впервые в истории вышел с пустой белой обложкой, символизирующей начало новой истории человечества. Тем временем соучредитель Twitter Джек Дорси пожертвовал треть своего состояния (1 млрд долл. США) на борьбу с коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 8 апреля в Украине зарегистрировано 1668 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 52 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 35 человек в нашей стране выздоровели. 


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Источник: https://comments.ua
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