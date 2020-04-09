Дайджест COVID-19: тотальное наступление на алкоголь и пир во время чумы в UFC

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Несмотря на всеобщий карантин, 18 апреля в Калифорнии состоится бой за титул Абсолютного бойцовского чемпиона UFC в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэйтжи. Бой пройдет на территории отеля без зрителей, но наверняка привлечет внимание сотен миллионов любителей спорта ввиду уникальности данного события для нынешних времен. Об этом и других событиях - в нашем традиционном обзоре.
По состоянию на 9 апреля в Украине зарегистрировано 1892 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе — 57 летальных. В Министерстве здравоохранения отмечают, что 45 человек в нашей стране выздоровели.
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