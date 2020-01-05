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НОВОСТИ Все новости

Газовое соглашение "под елку" и президентский сюрприз в новогоднюю ночь: ТОП-5 событий недели

В первые дни 2020 года вся Украина обсуждала необычное новогоднее обращение президента Владимира Зеленского к народу, анализировала завершение газовых переговоров с Россией и оценивала планы Кабмина на следующие 12 месяцев. Портал "Комментарии" подвел первые в этом году итоги недели, которая была крайне интересной, несмотря на празднования

сегодня, 19:20
Автор:

• Максим Иванов

Завершение газовых переговоров

За день до Нового года в Вене завершились переговоры между представителями НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" относительно подписания нового газового контракта. Переговоры закончились 30 декабря около 6 утра и продолжались в общей сложности четыре дня. 

В то же время Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки не раскрывали, но основная его суть заключается в том, что соглашение открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, все взаимные претензии между странами после подписания нового соглашения прекращены.

Как отметили в "Нафтогазе", новый транзитный договор между Украиной и Россией по газу имеет более выгодные условия для нашей страны, чем контракт 2009 года.

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"Укрзализныця" осталась без шефа

В последний день 2019 года глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

"После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Набсовета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - цитируются слова Кравцова в новогоднем обращении на сайте "Укрзализныци". 

Кравцов стал главой "Укрзализныци" в январе этого года, кроме того,  отметим, что контракт с Кравцовым истекает в 2021 году.

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Кабмин определился с главной задачей на 2020-й

Главной задачей украинского правительства в 2020 году станет строительство дорог в Украине. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в 2020 году нужно построить четыре тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше, это не предел, и все зависит от того, получится ли привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в том числе с международными деньгами.

Также он рассказал, что у правительства, еще есть несколько "амбициозных проектов", среди которых запорожский мост, который "на особом счету" и о строительстве новой трассы от Киева до Днепра.

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Депутаты стали "прикосновенными"

В Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно закону, изымаются название статьи - "нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты нашей страны не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Другая норма статьи продолжит действовать: нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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Поздравление Зеленского и месть Порошенко

Огромный резонанс вызвало новогоднее обращение президента Владимира Зеленского к украинскому народу. В первом же своем поздравлении в статусе главы государства, Зеленский выдал продолжительный спич с призывом к объединению украинцев. 

"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - сказал Зеленский.

Полный текст поздравления можно посмотреть по ссылке

Как водится, многие позитивно восприняли слова президента, но нашлась часть людей, которые указали Владимиру Зеленскому на недостатки в его поздравлении. К примеру, лидер парламентской фракции "Голос" Святослва Вакарчук написал стих, в котором апеллировал к словам президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении, направленном на объединении украинцев, независимо от их политических, культурных и религиозных предпочтений.

А журналисты даже усмотрели в словах гаранта сексизм

Как бы там ни было, зрители телеканалов "Прямой" и "Пятый" могли оценить поздравление Зеленского лишь в записи, поскольку перед боем курантов эти каналы решили показать обращение экс-президента Петра Порошенко. Очевидно, таким образом пятый президент отомстил действующему за то, что ровно год назад тот схожим образом обратился к украинцам на телеканале "1+1".

Журналисты "Комментариев" по традиции обратились к экспертам с просьбой оценить сказанное Владимиром Зеленским в новогоднюю ночь. 

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ТОП-5 событий недели в одной картинке

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Источник: https://comments.ua/
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