У пилота самолета МАУ не было связи с диспетчером, - Иран

Пилот самолета "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев и упал недалеко от иранской столицы, не имел связи с диспетчером аэропорта Тегерана. Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранские СМИ.



По словам Абидзаде, голос украинского пилота идентифицирован на записи бортового самописца экипажа. Никаких сигналов тревоги от украинского экипажа диспетчерам не поступало.

"Я не знаю причину задержки (вылета самолета) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с черного ящика самолета", - сказал он, добавив, что каких-либо угроз в данном районе не было.

Абидзаде отметил, что иранская сторона будет изучать записи черных ящиков. В настоящее время неизвестно, какой стране передадут бортовые самописцы. Но их точно не получит производитель самолета — американская корпорация Boeing.