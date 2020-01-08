У пилота самолета МАУ не было связи с диспетчером, - Иран

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Пилот самолета "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев и упал недалеко от иранской столицы, не имел связи с диспетчером аэропорта Тегерана. Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранские СМИ.
По словам Абидзаде, голос украинского пилота идентифицирован на записи бортового самописца экипажа. Никаких сигналов тревоги от украинского экипажа диспетчерам не поступало.
"Я не знаю причину задержки (вылета самолета) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета", - сказал он, добавив, что каких-либо угроз в данном районе не было.
Абидзаде отметил, что иранская сторона будет изучать записи черных ящиков. В настоящее время неизвестно, какой стране передадут бортовые самописцы. Но их точно не получит производитель самолета — американская корпорация Boeing.
Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели. Позже "МАУ" обнародовала список всех погибших в авиакатастрофе.
Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.
Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.
Кабинет министров принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для совместного расследования причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.
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