Репатриация тел погибших в Иране, "отставка" Гончарука и роспуск правительства РФ: ТОП-5 событий уходящей недели

Крушение лайнера "МАУ". В мире продолжают оплакивать 176 жертв – пассажиров и украинский экипаж рейса "Тегеран – Киев", который 8 января сбила иранская ракета. Пока в Иране продолжаются митинги с требованием от главы государства уйти в отставку, следователи СБУ начали досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 по трем статьям УК: "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", "Умышленное убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно версий, что уничтожение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране ракетами было не трагической случайностью, а целенаправленными действиями. "Человеческий фактор", а также "угроза вторжения США", обозначенные властями Ирана как основные причины трагедии, подвергаются сомнению. Среди конспирологических версий рассматриваются действия людей, заинтересованных в ослаблении позиций КСИР. Мол, именно КСИР мешает воплотить в жизнь ядерную сделку, заключенную между США и Ираном. Еще одно предположение – "рука Кремля": якобы КСИР действовал совместно с Москвой, а уничтожение самолета хотели выдать за американский удар. Либо же, по мнению экспертов, могут быть причастны США. Дескать, то ли республиканцы, то ли демократы пытаются ослабить позиции друг друга в преддверии выборов президента, намеченных на осень. Политолог, общественный деятель Александр Лазарев уверен, что ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, что привело к трагедии рейса PS752, нужно рассматривать комплексно и разбираться в первопричинах.

Сегодня, спустя 10 дней после трагедии, состоялась репатриация тел украинцев, которые погибли из-за крушения пассажирского воздушного судна. В аэропорту "Борисполь" самолет из Ирана встречали родственники погибших, а также руководство страны во главе с гарантом Украины Владимиром Зеленским. В 13:00 на терминале аэропорта состоялась церемония прощания, во время которой все желающие смогли почтить память 11 наших земляков.



ТРЦ в кипятке. В понедельник вечером в Киеве произошел прорыв теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, в результате чего торговый центр оказался в кипятке, а несколько машин провалились под асфальт. В ГСЧС рапортуют, что в больницу обратилось 10 человек. На руках спасатели вынесли шесть человек из самого ТРЦ, а также семерых людей из троллейбуса, оказавшегося посреди кипятка. Столичные власти намерены выплатить компенсацию автомобилистам, чьи авто были повреждены в результате ЧП. Однако выплату пострадавшим будут назначать после рассмотрения каждого случая в отдельности. Прорыв и образовавшуюся в асфальте дыру ремонтировали всю неделю.

Нардепы после "каникул". Во вторник состоялось первое пленарное заседание Верховной Рады, во время которого парламентарии в первом чтении приняли за основу законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)". Таким образом, новый закон расширит возможности человека получить профессиональную и юридическую помощь на свой собственный выбор и не быть ограниченным в выборе только среди адвокатов. Примечательно, что во время первого же заседания некоторых нардепов уличили в "кнопкодавстве". За себя и соседей голосовали внефракционные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.



Правительство РФ – в отставке. В среду правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку в полном составе. Данное решение озвучили после послания президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер озвучил изменения в Конституцию РФ. Он поручил кабмину Медведева временно выполнять обязанности до назначения нового правительства. Кроме того, Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначить на эту должность того же Медведева.

Скандал с "прослушкой". В четверг не утихали страсти вокруг "слитой" якобы прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Согласно аудиозаписи, голос, похожий на голос премьера, говорит, что он "профан в экономике".

На опубликованной записи, помимо "премьера", якобы звучат голоса заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой, а также министра финансов Оксаны Маркаровой, министра экономики Тимофея Милованова, зампреда НБУ Дмитрия Сологуба и замглавы Офиса президента Юлии Ковалив. Участники разговора общаются на русском языке. Однако звук часто не совпадает с титрами, при этом не только касательно отдельных слов, но и по содержанию.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" обратились к сотрудникам СБУ, чтобы те проверили факты недавно опубликованных в сети записей якобы "прослушки" на совещании премьер-министра.

Однако на следующий день чиновник сделал резонансное заявление. Он сообщил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. На своей странице в Facebook премьер-министр написал, что за последние четыре месяца команда Зеленского много работала над изменением страны. Гончарук перечислил такие достижения: переход газотранспортной системы на европейские правила, новый транзитный договор, перезагрузки на постах органов госвласти, переговоры с Международным валютным фондом, улучшение позиций Украины в международных рейтингах и другое.

Кроме того, он напомнил о скандале вокруг "прослушки". По словам Гончарука, слитые в сеть материалы смонтированы из "фрагментов записей совещаний" в Кабмине. В пресс-службе Офиса президента подтвердили, что Зеленский получил поданное премьер-министром заявление об отставке и рассмотрит его.



Вечером президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Во время встречи глава государства поставил перед Кабинетом министров ряд задач и заявил, что дает правительству еще один шанс.

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