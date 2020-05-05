Прогнозный энергетический баланс на 2020 год: что ждет рынок электроэнергии Украины

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Документ предусматривает значительное снижение производства атомной
электроэнергии, которое является самым дешевым.
Согласно
Прогнозному энергетическому балансу, уже в мае этого года объемы
производства НАЭК "Энергоатом" снизятся до 4,918 млрд кВт-ч - это на 23%
меньше, чем в апреле. При этом объемы производства дорогой электроэнергии ТЭС в
мае, наоборот, вырастут до 3,173 млрд кВт-ч, что на 29% превышает показатели
этого месяца. Более того, годовой объем прогнозного производства электроэнергии
на украинских АЭС снизили до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в
мартовском прогнозе.
НКРЭКУ выступила в предложением сделать электроэнергию дороже для населения.
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