Прогнозный энергетический баланс на 2020 год: что ждет рынок электроэнергии Украины

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Документ предусматривает значительное снижение производства атомной электроэнергии, которое является самым дешевым.



Согласно Прогнозному энергетическому балансу, уже в мае этого года объемы производства НАЭК "Энергоатом" снизятся до 4,918 млрд кВт-ч - это на 23% меньше, чем в апреле. При этом объемы производства дорогой электроэнергии ТЭС в мае, наоборот, вырастут до 3,173 млрд кВт-ч, что на 29% превышает показатели этого месяца. Более того, годовой объем прогнозного производства электроэнергии на украинских АЭС снизили до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

НКРЭКУ выступила в предложением сделать электроэнергию дороже для населения.

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