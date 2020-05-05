Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.05.2020

BTC/USD

8894.02

ETH/USD

206.47

LTC/USD

46.79

НБУ 05.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Инфографика 2020 Прогнозный энергетический баланс на 2020 год: что ждет рынок электроэнергии Украины
НОВОСТИ Все новости

Прогнозный энергетический баланс на 2020 год: что ждет рынок электроэнергии Украины

Больше всего электроэнергии в Украине производят атомные электростанции

сегодня, 18:06
Автор:

• Татьяна Веремеева

Прогнозный энергетический баланс на 2020 год: что ждет рынок электроэнергии Украины

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Документ предусматривает  значительное снижение производства атомной электроэнергии, которое является самым дешевым.

Согласно Прогнозному энергетическому балансу, уже в мае этого года объемы производства НАЭК "Энергоатом" снизятся до 4,918 млрд кВт-ч - это на 23% меньше, чем в апреле. При этом объемы производства дорогой электроэнергии ТЭС в мае, наоборот, вырастут до 3,173 млрд кВт-ч, что на 29% превышает показатели этого месяца. Более того, годовой объем прогнозного производства электроэнергии на украинских АЭС снизили до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

НКРЭКУ выступила в предложением сделать электроэнергию дороже для населения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...