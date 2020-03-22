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На пороге чрезвычайного положения: ТОП-5 итогов уходящей недели

На этой неделе Верховная Рада назначила нового Генпрокурора Украины, которым впервые в истории стала женщина. Эта новость могла быть главным событием семидневки, если бы не злосчастный коронавирус, перед которыми становятся ничтожными всевозможные инфоповоды на планете Земля. Портал "Комментарии" традиционно вспоминает главные события недели

сегодня, 20:45
Автор:

• Максим Иванов

На пороге чрезвычайного положения: ТОП-5 итогов уходящей недели

Новые правила жизни: Украина окунулась в карантин

В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому правительству с требованием ввести новые правила для жителей и гостей страны в условиях карантина. 

По словам Зеленского, пример Китая показал, что непопулярные и жесткие методы способны преодолеть смертельный вирус, который охватил буквально все континенты земли. Именно поэтому президент призвал Кабинет министров ввести новые правила для сохранения здоровья и жизни украинцев. 

В обращении президента говорилось о закрытии заведений питания, развлечени и услуг, запрете железнодорожного, авиа- и автобусного сообщений, закрытии метро, ограничении городских перевозок и многом другом. Жители украинских городов уже должны были на себе прочувствовать все последствия карантина, который уже на этой неделе может быть ужесточен. 

Мало того, в Киеве и восьми областях страны уже введено чрезвычайное положение. С понедельника в столице общественным транспортом смогут воспользоваться только работники экстренных служб, продовольственных магазинов и аптек. 

Но есть все же и хорошие новости. Как сообщает Центр общественного здоровья, по состоянию на 22 марта 8 пациентов из 47 инфицированных в Украине уже выздоровели. Все они находятся в Черновицкой области.

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Впервые - женщина: страна получила Генпрокурора

Главным политическим событием уходящей недели стало назначение Ирины Венедиктовой на пост Генерального прокурора Украины. За кандидатуру теперь уже экс-главы ГБР проголосовали 269 народных депутатов. 

Проект постановления о назначении Венедиктовой на пост главы Офиса генпрокурора внес в парламент накануне президент Владимир Зеленский. Он же инициировал внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы депутаты могли проголосовать за ее назначение. Присутствовавший на заседании президент призвал депутатов проголосовать "за" и поддержать кандидатуру Венедиктовой.

Против ее кандидатуры проголосовала, в частности, фракция "Европейская солидарность". Там считают, что ее назначение - это "реванш сил антимайдана". Нардеп Владимир Вятрович обвинил нового Генпрокурора в политическом преследовании коллеги - депутата Софии Федины. Ее, напомним, обвиняют в угрозах президенту. Не поддержали нового Генпрокурора и во фракции "Голос".

Украинские аналитики пояснили причины назначения Ирины Венедиктовой на столь ответственную должность и дали прогноз относительно ее действий на посту Генпрокурора. 

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Экономику - на откуп Петрашко: названо имя нового министра

Сразу же после назначения Генпрокурора, Верховная Рада одобрила и кандидатуру нового министра экономического развития, торговли и аграрной промышленности. Ведомство, с одобрения 243 народных депутатов, возглавил экономист Игорь Петрашко. 

Игорь Петрашко в сфере экономики проработал более 20-ти лет. У него есть диплом Львовского политехнического университета (специальность - бизнес-администрирование), а также бизнес-школы американского университета Вандербильта. Работал с украинскими, американскими и российскими компаниями, которые предоставляют консалтинговые услуги.

Также Петрашко работал в сфере предоставления инвестиционных услуг, а в последнее время - в украинском агрохолдинге Ukrlandfarming. Руководителем последнего является бизнесмен Олег Бахматюк, он же бывший владелец VAB-Банка. Руководство данного банка Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в нецелевом использовании рефинансирования НБУ. Речь идет о сумме 1,2 миллиарда гривен. Бахматюка в ноябре прошлого года объявили в розыск.

Говоря о назначении Петрашко стоит также отметить, что распуская предыдущее правительство, представители монобольшинства обещали разделить министерство на два - Минэкономики и Министерство сельского хозяйства. 

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения о назначении Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Праздники отменяются: 2020-й год остался без футбола и Евровидения

Футбольные болельщики и миллионы поклонников поп-музыки понимали, что это может произойти, но до последнего верили в чудо. Тем не менее, худшие опасения стали реальностью - на этой неделе УЕФА перенесла Чемпионат Европы по футболу (должен был пройти в июне-июле этого года), а Европейский вещательный союз отменил песенный конкурс Евровидение-2020.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет отложен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, накрывшей континент. Согласно решение УЕФА, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в том же формате и в тех же городах, которые планировали задействовать этим летом. 

Что же касается Евровидения, что конкурс должен был пройти в мае в Роттердаме. Организаторы сообщают, что рассматривали множество альтернативных вариантов, чтобы провести Евровидение, но решено было отменить песенное состязание.

"Неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов", - перечислили причины в сообщении.

Примечательно, что через год участники конкурса не смогут использовать песни, заявленные на Евровидение-2020. 

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Европа в беде: коронавирус после Китая стал крепче

В четверг, 19 марта, Италия официально обогнала Китай по числу смертей от коронавируса. К концу дня в Италии от этой болезни умерли 3405 человек, а в Китае - 3245. При этом динамика смертности и заболеваемости на Апеннинском полуострове ужасает: по состоянию на 21 марта умерших было уже 4 800, в то время как инфицированных - свыше 42 000 человек.

Италия стала безусловным эпицентром распространения коронавируса в Европе и пока что нет никаких оснований полагать, что система здравоохранения вполне успешного европейского государства готова к этим вызовам. Ненамного лучше дела и в других странах - к примеру, в Испании, где по состоянию на вечер субботы было зафиксировано почти 25 тыс. случаев (скончались 1326 человек). 

На этой неделе журналисты портала "Комментарии" пообщались с украинцами, проживающими в Италии и Испании. Наши собеседники в деталях рассказали о всех тех ужасах, которые происходят в их странах сегодня из-за эпидемии коронавируса. К сожалению, с большой долей вероятности ко всему этому должны готовится и жители Украины. 

Над тем, как победить пандемию, сейчас думают светили медицины и науки всего мира. В понедельник, 16 марта, ученые США приступили к тестированию новой вакцины против коронавируса. Подхватить вирус, а затем получить дозу экспериментальной вакцины согласились 45 добровольцев. Всем от 18 до 55 лет. Лекарство, которое в будущем может спасти тысячи людей, разработала компания Moderna совместно с Национальным институтом здравоохранения США.

Пока неизвестно, когда именно испытания закончатся и вакцина появится в медицинских учреждениях США, а затем и мира. 

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Источник: https://comments.ua/
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