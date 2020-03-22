На пороге чрезвычайного положения: ТОП-5 итогов уходящей недели

Новые правила жизни: Украина окунулась в карантин

В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому правительству с требованием ввести новые правила для жителей и гостей страны в условиях карантина.

По словам Зеленского, пример Китая показал, что непопулярные и жесткие методы способны преодолеть смертельный вирус, который охватил буквально все континенты земли. Именно поэтому президент призвал Кабинет министров ввести новые правила для сохранения здоровья и жизни украинцев.

В обращении президента говорилось о закрытии заведений питания, развлечени и услуг, запрете железнодорожного, авиа- и автобусного сообщений, закрытии метро, ограничении городских перевозок и многом другом. Жители украинских городов уже должны были на себе прочувствовать все последствия карантина, который уже на этой неделе может быть ужесточен.

Мало того, в Киеве и восьми областях страны уже введено чрезвычайное положение. С понедельника в столице общественным транспортом смогут воспользоваться только работники экстренных служб, продовольственных магазинов и аптек.

Но есть все же и хорошие новости. Как сообщает Центр общественного здоровья, по состоянию на 22 марта 8 пациентов из 47 инфицированных в Украине уже выздоровели. Все они находятся в Черновицкой области.





Впервые - женщина: страна получила Генпрокурора

Главным политическим событием уходящей недели стало назначение Ирины Венедиктовой на пост Генерального прокурора Украины. За кандидатуру теперь уже экс-главы ГБР проголосовали 269 народных депутатов.

Проект постановления о назначении Венедиктовой на пост главы Офиса генпрокурора внес в парламент накануне президент Владимир Зеленский. Он же инициировал внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы депутаты могли проголосовать за ее назначение. Присутствовавший на заседании президент призвал депутатов проголосовать "за" и поддержать кандидатуру Венедиктовой.

Против ее кандидатуры проголосовала, в частности, фракция "Европейская солидарность". Там считают, что ее назначение - это "реванш сил антимайдана". Нардеп Владимир Вятрович обвинил нового Генпрокурора в политическом преследовании коллеги - депутата Софии Федины. Ее, напомним, обвиняют в угрозах президенту. Не поддержали нового Генпрокурора и во фракции "Голос".

Украинские аналитики пояснили причины назначения Ирины Венедиктовой на столь ответственную должность и дали прогноз относительно ее действий на посту Генпрокурора.





Экономику - на откуп Петрашко: названо имя нового министра

Сразу же после назначения Генпрокурора, Верховная Рада одобрила и кандидатуру нового министра экономического развития, торговли и аграрной промышленности. Ведомство, с одобрения 243 народных депутатов, возглавил экономист Игорь Петрашко.

Игорь Петрашко в сфере экономики проработал более 20-ти лет. У него есть диплом Львовского политехнического университета (специальность - бизнес-администрирование), а также бизнес-школы американского университета Вандербильта. Работал с украинскими, американскими и российскими компаниями, которые предоставляют консалтинговые услуги.

Также Петрашко работал в сфере предоставления инвестиционных услуг, а в последнее время - в украинском агрохолдинге Ukrlandfarming. Руководителем последнего является бизнесмен Олег Бахматюк, он же бывший владелец VAB-Банка. Руководство данного банка Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в нецелевом использовании рефинансирования НБУ. Речь идет о сумме 1,2 миллиарда гривен. Бахматюка в ноябре прошлого года объявили в розыск.

Говоря о назначении Петрашко стоит также отметить, что распуская предыдущее правительство, представители монобольшинства обещали разделить министерство на два - Минэкономики и Министерство сельского хозяйства.

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения о назначении Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.





Праздники отменяются: 2020-й год остался без футбола и Евровидения

Футбольные болельщики и миллионы поклонников поп-музыки понимали, что это может произойти, но до последнего верили в чудо. Тем не менее, худшие опасения стали реальностью - на этой неделе УЕФА перенесла Чемпионат Европы по футболу (должен был пройти в июне-июле этого года), а Европейский вещательный союз отменил песенный конкурс Евровидение-2020.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет отложен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, накрывшей континент. Согласно решение УЕФА, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в том же формате и в тех же городах, которые планировали задействовать этим летом.

Что же касается Евровидения, что конкурс должен был пройти в мае в Роттердаме. Организаторы сообщают, что рассматривали множество альтернативных вариантов, чтобы провести Евровидение, но решено было отменить песенное состязание.

"Неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов", - перечислили причины в сообщении.

Примечательно, что через год участники конкурса не смогут использовать песни, заявленные на Евровидение-2020.





Европа в беде: коронавирус после Китая стал крепче

В четверг, 19 марта, Италия официально обогнала Китай по числу смертей от коронавируса. К концу дня в Италии от этой болезни умерли 3405 человек, а в Китае - 3245. При этом динамика смертности и заболеваемости на Апеннинском полуострове ужасает: по состоянию на 21 марта умерших было уже 4 800, в то время как инфицированных - свыше 42 000 человек.

Италия стала безусловным эпицентром распространения коронавируса в Европе и пока что нет никаких оснований полагать, что система здравоохранения вполне успешного европейского государства готова к этим вызовам. Ненамного лучше дела и в других странах - к примеру, в Испании, где по состоянию на вечер субботы было зафиксировано почти 25 тыс. случаев (скончались 1326 человек).

На этой неделе журналисты портала "Комментарии" пообщались с украинцами, проживающими в Италии и Испании. Наши собеседники в деталях рассказали о всех тех ужасах, которые происходят в их странах сегодня из-за эпидемии коронавируса. К сожалению, с большой долей вероятности ко всему этому должны готовится и жители Украины.

Над тем, как победить пандемию, сейчас думают светили медицины и науки всего мира. В понедельник, 16 марта, ученые США приступили к тестированию новой вакцины против коронавируса. Подхватить вирус, а затем получить дозу экспериментальной вакцины согласились 45 добровольцев. Всем от 18 до 55 лет. Лекарство, которое в будущем может спасти тысячи людей, разработала компания Moderna совместно с Национальным институтом здравоохранения США.

Пока неизвестно, когда именно испытания закончатся и вакцина появится в медицинских учреждениях США, а затем и мира.





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