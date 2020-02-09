"Похудение" Рады, облегчение Трампа и сочувствия Зеленского: обзор главных событий недели

Рада одобрила "похудение" на 150 нардепов

Впервые собравшись в 2020 году для проведения третьей сессии, депутаты Верховной Рады едва ли не первым делом приняли законопроект о сокращении состава парламента до 300 человек (сейчас их может быть 450, - ред.). Правда, соответствующее изменение в Конституции приняли пока что лишь в первом чтении. За такое решение проголосовали 236 народных избранников.

Согласно предложенным изменениям, планируется также закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему.

Кроме того, планируется прописать требование о владении государственным языком для народного депутата Украины и исключить из текста статьи принципы общего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение, а также шансы на то, что на следующей сессии закон примут в целом (для чего нужно 300 голосов). Кроме того, политологи высказали свое мнение относительно того, кто из действующих нардепов должны в первую очередь сдать свои мандаты.





"Укрзализныця" и Deutsche Bahn: меморандум подписан

"Укрзализныця" и крупнейший германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании касательно стратегического сотрудничества, одним из первых заданий которого должно стать создание дорожной карты изменений украинской компании.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, следующим шагом станет поддержка в управлении "Укрзализныцей" со стороны Deutsche Bahn в сфере грузовых и пассажирских перевозок, а также инфраструктуры, оказания услуг и технического обслуживания. Кроме того, премьер сообщил, что такое сотрудничество должно стимулировать запуск новых маршрутов и более тесную интеграцию транспортных систем.

Алексей Гончарук акцентировал внимание на том, что меморандум не предусматривает продажу или аренду "Укрзализныци", полный контроль над предприятием остается в руках нашей страны.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы этого сотрудничества.





"Пленки Гончарука": обыски СБУ и сочувствия Зеленского

Вечером 5 февраля в редакцию программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" нагрянули с обысками сотрудники СБУ. Как выяснилось, постановление на обыск выдал следственный судья Шевченковского районного суда Киева. В ходе зачитывания постановления следователь потребовал от журналистов предоставить специальные технические средства, в частности диктофоны, на которые могла производиться запись. Речь идет о записи совещания у премьер-министра Алексея Гончарука с участием ряда министров, руководства Национального банка и представителя Офиса президента.

По мнению следствия, именно в этом офисе, по ул. Куреневской, 18, монтировались так называемые "пленки Гончарука". Журналист телепрограммы Владимир Тимофийчук, в свою очередь, заявил, что у него нет технических средств, которые требует от него следователь.

Вскоре СБУ сделала заявление, в котором отметила, что обыски проводятся и у других лиц.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", - говорится в заявлении.

В спецслужбе не соврали - на следующий день стало известно, что обыски проводились также в Управлении государственной охраны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему очень жаль, что у журналистов редакции "1+1" прошли обыски, однако повлиять на это он никак не может. Гарант отметил, что причиной обысков, согласно информации, которую он получил по данному вопросу, как и все граждане Украины из СМИ, является возможное установление "прослушки" на режимных объектах.

"Я знаю такую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что на режимном объекте - это кабинет премьер-министра - была запись", - подчеркнул глава государства.





Импичмент Трампа: "конец фильма"

В четверг Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по двум статьям в деле об импичменте. Результаты голосования по статье "Злоупотребления властью" оказались такими: виновен: 48 голосов (все демократы + 1 республиканец). Невиновен: 52 голоса.

По второй статье, а именно "Воспрепятствование работе Конгресса", результаты показали: виновен: 47 голосов (все демократы). Невиновен: 53 голоса (все республиканцы).

Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было как минимум 67 голосов из 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что Трамп по-прежнему является "угрозой для американской демократии". Такое заявление политик сделала по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома



Эксперты считают, что Украина останется одним из "кейсов" в политическом противостоянии в США даже после провала импичмента Трампа.





В Украине появилась "Дія"

На этой неделе президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис "Дія", выполняя обещание о реализации программы "Государство в смартфоне".

Уже сегодня украинцы могут загрузить на свой телефон водительское удостоверение и вероятность забыть права дома снизится процентов на 90. Мобильный сервис также может подтянуть в смартфон регистрацию транспортного средства.

По словам Зеленского, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже доступно в Apple Store и Google Play. Украина стала третьей страной Европы, которая имеет что-то подобное. И важно, что на него не потратили ни одной гривны из государственного бюджета.

До весны приложение "Дія" должно предоставить украинцам доступ к цифровым паспортам и во время путешествий по железной дороге, походов в поликлинику, проведения банковских операций, нам наконец-то не придется носить с собой бумажные паспорта.

За первые сутки работы авторизацию мобильного приложения "Дія" прошло более 310 тысяч пользователей. В частности, уже отражено 165 900 водительских удостоверений и 133 600 техпаспортов





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