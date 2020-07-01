Всеукраинский информационно-аналитический портал "Комментарии" подводит итоги спецпроекта "Comm:Corp". Главные герои проекта – топ-менеджеры транснациональных компаний, послы зарубежных стран – люди, которые дали оценку со стороны тому, что препятствует успеху Украины и как можно повысить инвестиционную привлекательность страны.



На основе материалов, подготовленных в рамках спецпроекта, редакция портала "Комментарии" разработала "дорожную карту" - план инвестиционного развития страны, который представит на рассмотрение Кабинету министров Украины.

"Главная идея спецпроекта "Comm:Corp" – определить проблемы бизнеса в Украине и найти рецепты их устранения, которые помогут сделать наше государство по-настоящему безопасным и привлекательным для инвестора. Созданная в итоге "дорожная карта" описана в редакционной аналитической статье и может быть представлена на рассмотрение Кабинета Министров Украины", – рассказывает главный редактор портала "Комментарии" Максим Иванов.

Отечественный крупный бизнес постоянно находит поводы для жалоб, однако у иностранцев получается эффективно работать и зарабатывать несмотря ни на что. Каков их рецепт успеха? Какую экспертизу они могут предложить Украине и местным компаниям? И что их останавливает от масштабирования бизнеса? Ответы на эти и многие другие важные вопросы мы получили в ходе работы над спецпроектом "Comm:Corp".

В рамках проекта "Comm:Corp" наши журналисты посетили:

– французскую продовольственную компанию Danone;

– швейцарскую транснациональную корпорацию, крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle;

– крупную польскую страховую компанию PZU;

– французскую автомобилестроительную корпорацию Renault;

– европейскую холдинговую авиакомпанию Air France-KLM;

– крупнейшую бюджетную авиакомпанию в Европе Ryanair;

– китайскую компанию - телекоммуникационного гиганта Huawei

и побывали в гостях у:

– посла Республики Латвия в Украине Юриса Пойканса;

– посла Республики Польши в Украине Бартоша Цихоцкого;

– посла Эстонии в Украине Каимо Кууска;

– посла Суверенного Мальтийского Ордена в Украине Антонио Газзанти Пульезе ди Котроне;

– посла Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниора;

– посла Южной Кореи в Украине Квон Ки Чанга;

– посла ЮАР в Украина Андреса Хрюневалда;

– посла Индонезии в Украине Юдди Криснанди.

Следующий большой спецпроект портала "Комментарии" - "Срываем маски", в котором журналисты нашего издания расскажут вам все о работе анонимных телеграм-каналов в Украине.

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