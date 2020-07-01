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Спецпроект "Comm:Corp": бизнес в Украине глазами экспатов. Итоги

Журналисты портала "Комментарии" провели цикл интервью с представителями глобальных зарубежных компаний в Украине и с иностранными дипломатами, по итогам которых редакция разработала "дорожную карту" – план инвестиционного развития нашей страны

сегодня, 16:31
Автор:

Комментарии
Спецпроект "Comm:Corp": бизнес в Украине глазами экспатов. Итоги

Всеукраинский информационно-аналитический портал "Комментарии" подводит итоги спецпроекта "Comm:Corp". Главные герои проекта – топ-менеджеры транснациональных компаний, послы зарубежных стран  люди, которые дали оценку со стороны тому, что препятствует успеху Украины и как можно повысить инвестиционную привлекательность страны.

На основе материалов, подготовленных в рамках спецпроекта, редакция портала "Комментарии" разработала "дорожную карту" - план инвестиционного развития страны, который представит на рассмотрение Кабинету министров Украины.  

"Главная идея спецпроекта "Comm:Corp" – определить проблемы бизнеса в Украине и найти рецепты их устранения, которые помогут сделать наше государство по-настоящему безопасным и привлекательным для инвестора. Созданная в итоге "дорожная карта" описана в редакционной аналитической статье и может быть представлена на рассмотрение Кабинета Министров Украины", – рассказывает главный редактор портала "Комментарии" Максим Иванов. 

Отечественный крупный бизнес постоянно находит поводы для жалоб, однако у иностранцев получается эффективно работать и зарабатывать несмотря ни на что. Каков их рецепт успеха? Какую экспертизу они могут предложить Украине и местным компаниям? И что их останавливает от масштабирования бизнеса? Ответы на эти и многие другие важные вопросы мы получили в ходе работы над спецпроектом "Comm:Corp".

В рамках проекта "Comm:Corp" наши журналисты посетили:

 французскую продовольственную компанию Danone;

 швейцарскую транснациональную корпорацию, крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle;

 крупную польскую страховую компанию PZU;

 французскую автомобилестроительную корпорацию Renault;

 европейскую холдинговую авиакомпанию Air France-KLM;

крупнейшую бюджетную авиакомпанию в Европе Ryanair;

китайскую компанию - телекоммуникационного гиганта Huawei

и побывали в гостях у:

 посла Республики Латвия в Украине Юриса Пойканса;

 посла Республики Польши в Украине Бартоша Цихоцкого;

 посла Эстонии в Украине Каимо Кууска;

 посла Суверенного Мальтийского Ордена в Украине Антонио Газзанти Пульезе ди Котроне;

 посла Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниора;

 посла Южной Кореи в Украине Квон Ки Чанга;

 посла ЮАР в Украина Андреса Хрюневалда;

 посла Индонезии в Украине Юдди Криснанди.

Следующий большой спецпроект портала "Комментарии" - "Срываем маски", в котором журналисты нашего издания расскажут вам все о работе анонимных телеграм-каналов в Украине. 


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