От Зеленского потребовали объявить войну Ирану

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. По данным СНБО Украины, два человека опоздали на рейс. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли. Позже были найдены черные ящики, которые получили повреждения. Часть информации с них утеряна. Известно, что самолет во время полета сделал разворот и пытался вернуться в аэропорт.

В связи со случившимся, украинским компаниям запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ".



9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. Однако госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что причиной катастрофы самолета "МАУ" в Иране могла стать техническая неисправность лайнера.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Президент Ирана Хасан Рухани в Twitter написал о том, что авиакрушение украинского лайнера – это огромная катастрофа, и выразил свои соболезнования семьям погибших.